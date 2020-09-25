【對抗濕疹】濕疹兒戒類固醇全身爛肉流血　媽媽陪伴忍痛捱過3年重獲健康皮膚

▲ 媽媽Peggy陪伴兒子捱過3年戒類固醇的艱苦日子，終讓兒子重獲健康皮膚。

看到年幼孩子受濕疹之苦，全身皮膚發炎流血，父母情願是自己承受。Peggy育有一名7歲兒子，兒子自3個月大就患上濕疹，最初依賴類固醇，然而Peggy發現兒子每次停藥情況就迅速惡化，在他4歲時決心戒掉類固醇。經過3年多時間，終把兒子從潰爛流血，變回接近正常人的皮膚。

今年7歲的謙謙，自3個月大起就患上濕疹，媽媽Peggy憶述，最初是臉部和手腳的摺位有紅疹，而且有很多頭泥，長輩教用金銀花、浴油為兒子洗澡，但都不奏效。1個月後，Peggy帶謙謙去看醫生，服用抗敏藥和塗類固醇藥膏，醫生表示，兒子年幼，類固醇最多塗7日就要停。

▲ 謙謙在3個月大時開始出現濕疹。（受訪者提供）

類固醇上癮

類固醇的效果很好，紅疹很快消退，兒子晚上也能睡好覺。可惜，半年後濕疹再復發，比第一次時更嚴重，醫生再開了抗敏藥和類固醇，用過後情況好轉，但每次停藥不久又復發，到3歲開始，濕疹上了背脊，醫生建議要全身搽類固醇，eggy形容這是累人的角力。

有帶過他去看中醫、用死海鹽洗澡、去過養和看專科，每次1萬多元，但都無用，抽血找不到致敏原，最高分是塵蟎過敏，於是買了數萬元的水機和吸塵機，但仍要依賴藥膏和吃藥，否則根本無法入睡。

▲ 雙腳的摺位特別嚴重。（受訪者提供）

不過，Peggy漸漸發現類固醇能控制病情的時間愈來愈短，需要愈塗愈多。有時兒子太痕癢，就會撞頭落牆，寧願以疼痛取代痕癢感覺，晚上每2小時就醒一次，無法控制地抓癢，Peggy和丈夫只能捉住兒子手腳。上網翻查資料後，Peggy估計兒子可能有類固醇上癮情況，開始尋求其他方法。

在謙謙4歲時，Peggy帶他看中醫，該中醫開了聲稱是自家製、只有中藥成分的藥膏給謙謙，謙謙使用後情況大有改善。本以為見到曙光，不料一周後，Peggy在新聞上看到該中醫的報道，原來該無良中醫竟在藥膏中加入高劑量類固醇，而且超出嬰兒可用分量的600倍，而當時兒子一星期已用了一整瓶藥膏。

覺得內疚，是否我做錯呢？連累兒子受苦。那時知道繼續塗類固醇不是辦法，決心要戒掉。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

決心戒掉類固醇

停藥的後遺症很快浮現，短短3、4日謙謙的皮膚迅速惡化，身體不斷發熱又發冷，全身長滿紅疹和毒瘡，頸部、手腳都像砂紙般粗糙，皮膚變得很薄，一抓就流血，亦會出水、發臭，不斷飄下皮屑，每晚醒３、４次，Peggy每天都要換床單及吸床褥上的死皮。她坦言，當時很心痛難過，甚至出街看到其他正常皮膚的孩子自由自在地玩耍，她都會偷偷落淚。

洗澡是最大挑戰，因為他有8成皮膚都是傷口，接觸水是劇痛，真是叫救命到幾層樓都聽到，我們只能擁著一起流淚。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

事實上，在戒類固醇漫長的日子，看著兒子出疹、流血、結焦，不斷反反複複，Peggy亦經歷多番掙扎和懷疑，更閃過再用類固醇的念頭。身邊的人好心地作出建議，一句無心的「點解搞咁耐都唔好，試下......」、「咁陰公流晒血，係咪你懷孕時食錯嘢？」，都令Peggy懷疑自己是否做得不夠或不好，壓力更大。

而最令她心痛的是，有一次兒子灰心地說，「其實我不會痊癒的，只是你想我嘗試而已」，Peggy當下只能哄兒子，一定會有痊癒的一天。

調節兒子免疫系統

Peggy透過食療改善兒子的腸胃問題，調節免疫系統，令身體得到平衡，考取芳療師牌照，自製潤膚膏為兒子皮膚保濕，按兒子的皮膚狀況調節潤膚膏的成分，確保兒子的飲食、清潔用品、會接觸到的家居清潔劑等，全都不含化學成分，避免刺激皮膚。

▲ 見到兒子重獲健康皮膚，Peggy和丈夫都很欣慰。（受訪者提供）

經過3年多時間，現時謙謙終於回復正常人的皮膚，過去的夏天更可以到沙灘游泳，亦可以踢波等，雖然轉天氣仍會痕癢，但程度上比以往輕微甚多，Peggy終於安下心來。

過程是會無限輪迴，心情也像坐過山車一樣！無論用甚麼方法，最重要還是要時間，有耐性讓小朋友調整身體和情緒。父母要有信心，不要介意別人的目光。對於仔仔，苦難會令人堅強，相信他將來更有信心面對其他困難。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林愛娜