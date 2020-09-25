么鳳家族成員被殺中年婦還押時逝世　死因研訊揭曾自殺送院

▲ 死者丈夫袁志威供稱，他直至妻子疑因自殺送院後，他才得悉死者涉謀殺案。(曾耀輝攝)

老字號涼果店么鳳家族成員前年與1名中年婦被發現雙雙倒臥於酒店房內，中年婦涉謀殺被控，並還押於大欖女懲教所期間昏倒送院，接受診治後亡，死因庭今（25日）展開研訊。死者丈夫供稱，死者於2018年12月疑因自殺送院，他及後才得悉死者涉一宗謀殺案。

死者張燕琼（60歲）的丈夫袁志威供稱，死者於2017年因面部神經受到感染導致面部癱瘓，另外亦有情緒問題，面癱經治療後已康復。2018年12月，死者因自殺送往律敦治醫院，並於12月24日被送往灣仔警署，袁指他當日才得知死者當時被控告謀殺罪，並於數日後於東區裁判法院提堂，並不獲保釋，還押小欖精神病治療中心，隨後再被押往大欖女懲教所。

袁又指，2019年5月初於大欖女懲教所探望死者時，死者指她一邊面部再次有癱瘓的情況，被送往伊利沙伯醫院診治，醫生當時懷疑死者中風，但沒有確診。於2019年6月8日，懲教署職員通知袁，指死者頭暈被送往屯門醫院急症室，當晚袁探望時，死者昏迷，醫生稱她心臟曾停頓，腸及胃部之間「穿窿」，體內流血不止。及至翌日早上，死者流血不止，並有器官衰竭，醫院宣告死者死亡。袁另透露，就本案對懲教署職員及醫院醫生並無投訴。

庭上讀出律敦治醫院急症室醫生撰寫的醫療報告，內容指死者於2018年12月20日被送院，當時死者神智稍為不清醒，因企圖自殺而混合吞服藥物。當日凌晨，死者曾於酒店內服用過量藥物，被酒店職員發現時，口裡有不明粉末。另有1名男子亦被發現死亡，死者送院後經治療後情況穩定，神智清醒，但有抑鬱及自殺風險。

伊利沙伯醫院醫生何緝熙供稱，2019年5月死者到醫院診治時，她發現死者當時左邊面癱、右邊身體乏力，診斷她為分別有顏面神經癱瘓及缺血性中風，而兩者並無直接關聯，死者服藥後有好轉。醫生又指，當時死者服用阿斯匹靈等，有機會導致胃潰瘍，故死者同時須服用保護胃部的藥物。

資料顯示，死者生前因涉謀殺老字號涼果店么鳳家族成員朱偉坤而被控，控罪指她於2018年12月19日至20日期間，在灣仔利景酒店的房間謀殺朱偉坤，律政司隨後因死者去世而撤控。

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記者：林欣樂