【酒店優惠】馬哥孛羅香港酒店推Staycation優惠　$1,288起包雙人客房升級+$1,300餐飲回贈【附預訂詳情】

▲ 馬哥孛羅香港酒店推Staycation優惠兩位低至$1,288。（圖片由酒店提供）

馬哥孛羅香港酒店推出全新「食住歎住宿優惠」，房價每晚港幣1,288元起，可享有價值港幣1,300元的餐飲回贈，在指定日子入住，客房可升級至下一級別及延遲退房至下午6時，十分優惠！

有興趣人士由2020年9月28日至10月31日於酒店官方網站預訂「食住歎住宿優惠」，並於2020年11月30日或以前入住。房價每晚港幣1,288元起（另設加一服務費），可享每晚價值港幣1,300元的餐飲回贈於住宿期間使用，於酒店的餐廳或在客房裡享用送餐服務。

▲ 住宿優惠包括$1,300餐飲回贈。（圖片由酒店提供）

馬哥孛羅香港酒店設有3間各具特色的餐廳，包括四星餐廳Cucina、馬哥孛羅咖啡廳及大堂酒廊，滿足想觀賞維港景色或吃自助餐的人士。

另外，凡於星期日至星期四期間入住，更可享客房升級及延遲退房禮遇，包括客房可升級至下一級別及延遲退房至下午6時。

訂房連結即睇：marcopolohotels.com

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編緝：王芷瑩