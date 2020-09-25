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【WFH】逾6成員工盼回辦公室　Google將推混合式工作模式

職場 16:07 2020/09/25

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Google早前作員工返回辦公室意願調查，報告顯示有62%的Google員工希望在特定時間回到辦公室工作，而並非與以往一樣每天都需要回到辦公室。

新冠肺炎爆發後，大量企業安排員工在家工作，以減低病毒人傳人的風險。不過在家工作超過半年，不少員工都想念在公司工作的日子。Google行政總裁Sundar Pichai早前接受時代雜誌訪問時指，由於Google大部分員工都希望能回辦公室工作，因此Google未來將提供多元且混合式的工作模式，予員工選擇。

Pichai表示，Google早前作員工返回辦公室意願調查，報告顯示有62%的Google員工希望在特定時間回到辦公室工作，而並非與以往一樣每天都需要回到辦公室。報告提到，Google員工希望回到辦公室的原因，主要是因為面對面的溝通或社交，對他們來說相較重要。不過，依然有10%的Google員工表示，完全不想回到辦公室工作。

因此，Pichai決定重新調整工作政策，並表示未來的工作型態將更加有彈性。他提到，目前正著手計劃混合辦公模式，包括重新安排辦公空間，和提出更多長期遠距工作的選項。

Pichai決定重新調整工作政策，並表示未來的工作型態將更加有彈性。

他認為在工作上要解決棘手問題時，面對面的合作工作及群意識將有效協助推展工作的進行，所以Google現時將提供員工可在家工作直至2021年7月的選項，但員工也可因應辦公室所在地區的疫情狀況，自行決定是否需要返回公司。

除此之外，Google為增聘更多人才，近日再宣布為員工福利加碼。Google將在明年起補助全職員工償付學生時代的就學貸款，金額每年最高可達2500美元（約19375港元）。

責任編輯：曾曉汶

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