家計會指今年申請及接受終止懷孕人數增　料與醫療機構減少提供服務有關

▲ 陳靜儀攝。

新冠肺炎疫情持續，香港家庭計劃指導會指，今年首8個月申請及接受終止懷孕的人數和使用緊急避孕的人數較去年增加，估計主因是公私營醫療機構及私家醫生大幅減少提供相關服務，而令有需要的人士只能到該會尋求服務。

家計會表示，社會大眾對於在疫情期間公眾對本會服務的需求是否有增加表示關注，特別是緊急避孕及終止懷孕。根據服務統計數據，今年首8個月大部分醫療服務的就診者數目相對去年同期減少，估計是因為部分市民因避疫而暫延就診，或該會減少服務量。不過，申請及接受終止懷孕的人數 (包括26歲或以上及已婚女性、26歲以下的未婚女性) 和使用緊急避孕 (只是26歲或以下的未婚女性) 的人數則有所上升，估計主要是因為公私營醫療機構及私家醫生大幅減少提供相關服務，而令有需要的人士只能到家計會尋求服務。

家計會疫情下避孕小建議：

口服避孕丸在本港並非醫生處方藥物，用家可以往藥房自行購買；建議可按需要預先購置充足存貨，最理想是維持儲備30天或更多的用量

鼓勵使用長效的可逆轉避孕方法 ─ 傳統子宮環或藥性子宫環，因其避孕成效非常高，而且毋須用家配合已可確保高成效，效用長達5至10年，只須定期每年接受健康檢查

緊急避孕丸必須由醫生處方，於沒有採取安全措施的性行為發生後72或120小時內使用；用家可考慮於見醫生時要求預先配備一些緊急避孕丸作備用。

另外，明天(26日)是「世界避孕日」，家計會將推出短片、互動遊戲，以及西洋書法工作坊等活動響應，又推出一套具玩味標語的whatsapp貼紙，提升青年人避孕意識及培養健康的性態度，呼籲社會大眾，包括青少年，在有關避孕及較安全性行為方面，以謹慎的態度作知情的抉擇，以協力應對疫情為性與生殖健康帶來的挑戰。

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責任編輯：蘇文軒