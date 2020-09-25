販毒集團泰國椰子粉混海洛英運到港　警方拘7人包括集團主腦

▲ 毒品調查科（行動）警司鄒旺忠(中)交代案情。(曾秋文攝)

跨國販毒集團將毒品混入食物貨品作掩飾，圖偷運到本港。警方毒品調查科搗破一個販毒集團，在一批報稱食物的貨品中，檢獲41.4公斤懷疑海洛英，巿值約6,400萬元，並拘捕7人包括集團主腦。警方指，該集團涉及多宗販毒案，過往亦曾拘捕該集團成員，會將其餘案件整合作進一步調查。

毒品調查科（行動）警司鄒旺忠表示，警方昨日（24日)瓦解一個專門由海外運毒來港的販毒集團，涉嫌將毒品收藏在椰子粉包裝的食品內，並以椰漿、茄汁、辣椒醬等作掩飾，由泰國以船運形式偷運來港。警方得悉昨早集團主腦安排2名貨車司機，將約100箱藏有毒品的貨物，由元朗貨倉運到天水圍一個公屋單位，再由單位內的2名成員負責將毒品由食品內提取。警方認為時機成熟而採取行動，拘捕5男2女，年齡介乎24至48歲，包括主腦兩夫婦、2名司機、單位裏內2名男子以及負責把風的成員，涉嫌販毒、串謀販毒和洗黑錢等罪名。

▲ 警方檢獲約6,400萬元海洛英，拘捕7人。 (曾秋文攝)

行動中檢獲600包椰子粉，內有41.4公斤懷疑海洛英總值6400萬元，亦檢獲超過100萬港幣現金、2部名車、2隻總值約100萬元的名錶，毒品調查科財富調查組亦凍結主腦夫婦銀行戶口的100萬元。鄒旺忠指出，集團主腦有黑社會背景，無業，報稱住公屋，但實質居於何文田一個逾千呎豪宅內居住，他形容主腦行事狡猾，只會在幕後操控其他成員接收及販運毒品。警方估計，集團運作多年，與之前多宗販毒案有關，而今次的毒品來自泰國，未有流出市面。

警方留意到海洛英吸食人數、檢獲數字均有上升趨勢。根據禁毒處資料，今年上半年報稱濫用海洛英人數比去年同期上升11% ，而今年警方檢獲海洛英數量亦有顯著升幅。今年首8個月，警方一共檢獲268公斤海洛英，數量較2017年的30公斤及2018年的29公斤上升超過8倍，情況令人關注，警方會繼續留意毒品偷運到港的情報和流向。

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記者：曾秋文