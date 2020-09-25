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【奪冠】影后鞏俐為演郎平每天苦練排球　導演陳可辛：她絕對是不二人選

娛樂 16:27 2020/09/25

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原名《中國女排》的《奪冠》終於上映。

由陳可辛導演，鞏俐、黃渤領銜主演的《奪冠》（原名中國女排），原本在農曆新年賀歲檔上映，卻因為疫情延期，改為於10月1日在香港上映。

電影講述從1981至2016年的中國女排在國際體壇的奮鬥故事，當中著名排球名將郎平更是貫穿《奪冠》整個故事的角色。

一眾真身上陣的里約奧運會中國女排冠軍隊員包括朱婷、惠若琪等得知鞏俐演郎平時都表現得十分興奮：「激動！期待！有眼光！完全匹配！」讚不絕口。

鞏俐完全代入郎平這個人物。

原來導演陳可辛早在劇本創作前已鎖定鞏俐演郎平，第一時間就聯絡對方，並指如果她不接拍就拍不成。

他解釋：「因為郎平是個英雄人物，每個人都很熟悉她的故事，會對飾演她的演員有所期待，這個演員必須與郎平的地位和份量匹配。而鞏俐是中國電影走向世界的第一人，完美地象徵著『中國女排』精神，她絕對是不二人選。」

而為演出郎平這角色，鞏俐提前幾個月往寧波北侖排球訓練基地和比賽現場，親身觀摩。

之前有媒體捕捉到郎平在教練席排兵佈陣，鞏俐亦在場邊專注觀察，還不時做筆記，非常認真。為進入角色，鞏俐更每天訓練排球，和女排運動員聊天，了解她們的故事和心路歷程，十分認真。

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