【鋼鐵雨2】韓美中日東海角力一觸即發　型男鄭雨盛+柳演錫化解危機　

▲ 代表北韓強硬派的護衛局局長，脅持三國元首至核子潛艇，並非想推翻政權，只是以革命行動反對棄核、和平政體、與美國建立邦交。

《逆權大狀》、《鋼鐵雨》導演梁宇皙新作《鋼鐵雨2：核戰危機》，將美韓日中的波譎雲詭政局，壓縮於戲內三國元首被脅持於核子潛艇中一觸即發，劇力緊湊。

南北韓兄弟情的矛盾與統一盼望，比同類電影來得濃烈，也毫不掩飾仇中抗日的立場，猶如東海角力101速成班。對照戲外，中美關係由新冷戰走向熱戰，第三次世界大戰如箭在弦，何嘗不也是世人夢魘？

朝鮮半島如何由分裂走向統一，多年來一直令南北韓人民魂牽夢縈，也是導演梁宇皙專注探究的課題。在疫情中歷經戲院復開後上映的《鋼鐵雨2：核戰危機》，續作內容與人物跟2018年的《鋼鐵雨》（香港沒有上正場，於Netflix上架）完全無關，卻延續首集強勢，勇奪韓國開畫票房第一。

除了南北韓外，《鋼鐵雨2：核戰危機》連美國、日本、中國及俄羅斯都被捲入核戰危機中。導演梁宇皙找來憑《5時恭候的證人》首度榮膺青龍獎影帝的鄭雨盛、《機智醫生生活》暖男柳演錫、曾參演《恐懼鬥室》系列的安格斯麥菲恩（Angus Macfadyen），分別飾演南韓、北韓及美國元首，各具領袖魅力。

▲ 關鍵時刻願意捨身救國的南韓總統，跟妻女感情深厚、與下屬以禮相待，也會親民地走到庶民食肆食午餐，完美得過份。

南韓總統、北韓領導人與美國總統於北韓境內舉行全球矚目的和平會議，商討解除朝鮮半島核危機。當南韓總統努力化解北韓與美國的爭端之際，北韓強硬派護衛局局長（《哭聲》郭到元飾）卻突然發動武裝政變，並將三國元首脅持至核子潛艇之內，更密謀拉攏中國以核彈侵襲日本，向世界宣戰，三國元首最後能否全身而退？

美國總統喜感搶鏡

戲內，核戰危機由朝鮮半島擴展至全球，熱戰一觸即發，劇情亦涉及獨島（日稱竹島）與釣魚台群島（日稱尖閣群島）主權爭議、中美貿易戰及南北韓高峰會等真實事件。

事實上，獨島及釣魚台位處的東海，是朝鮮半島外的寧靜海域，也是全世界潛艇最集中的地方，來自美國、北韓、中國和日本的潛艇均駐守在此，可謂地表最危險的戰場。導演以潛行東海的核子潛艇，作為電影主場景，更添真實感及刺激感。

▲ 潛艇外既有魚雷襲擊，也有超強颱風鋼鐵雨肆虐，又要阻止人類核爆末日的命運，夾在北韓與美國之間的南韓總統的無力感，鄭雨盛詮釋精準。

雷達或衛星不能偵測可沉入深水的潛艇，因此潛艇可說是最危險的戰略武器，尤其是核子潛艇，還裝備了潛射彈道飛彈（Submarine-Launched Ballistic Missile，簡稱SLBM）。弔詭的是，潛艇內部反而是最安全的空間。

正當軍事專家仍在預測北韓何時讓其SLBM曝光，《鋼鐵雨2：核戰危機》就搶先一步讓南北韓和美國的領袖親身走進北韓第一艘裝備SLBM的核子潛艇「白頭號」。

其內部結構以艦長辦公室作為中間區隔，象徵朝鮮半島被一分為二，戲內三國元首正是受困於此。飾演美國總統的安格斯麥菲恩，擺明惡搞特朗普，在這斗室施展渾身解數，演來喜感十足，正好緩和緊張氣氛。

▲ 申正根飾演白頭號潛艇的大副，三國元首被俘為人質而受困在其船艦內，他的行動及決定牽動全球安危。

導演和美術指導根據可靠資料，假設北韓是根據俄羅斯潛艇來搭建白頭號。

為讓潛艇看起來更逼真、更像軍艦，劇組更請前南韓海軍潛艇指揮官兼退役上校作電影顧問，為設計場景及裝置器材等細節提出建議。

影片後半段，潛艇內一眾角色爭相角力，潛艇外又要多次避過深水炸彈與魚雷，劇力迫人，猶像經典潛艇片《紅潮風暴》及《U571風暴》的混合體。

▲ 首位與南韓和美國當面協商的年輕北韓領導人，相信北韓的未來在於棄核和開放，跟南韓總統一起尋求南北韓的和平共存之路。

南北韓人身份易轉

導演認同政治和外交專家所指，30年前美蘇冷戰結束後，朝鮮半島仍維持分裂，而近年北韓的核武議題更讓半島的緊張局勢升溫，甚至好幾次南北韓差點開戰。要解決朝鮮半島的問題只有4種可行情況：戰爭、北韓內鬥、和平棄核，以及透過南韓的核軍備取得核平衡。《鋼鐵雨》的主題便是戰爭問題和南韓核軍備；《鋼鐵雨2：核戰危機》則關於北韓內鬥及和平棄核的故事。

首集原班人馬鄭雨盛、郭到元、李在容回歸《鋼鐵雨2：核戰危機》，導演卻巧妙安排他們飾演不同角色，更調換演員於兩集中的南韓人和北韓人身份。

如鄭雨盛由北韓特務搖身一變為南韓總統韓景宰；自從於《逆權大狀》飾演愛國律師的郭到元，已是第三度跟導演合作，則由南韓首席外交官化身成北韓護衛局局長；李在容卻由北韓將軍變身成南韓國家安全長。

▲ 2011年，導演梁宇皙（右）編寫了網絡漫畫《鋼鐵雨》，以寫實手法描繪出北韓政變及其引發的戰爭危機，其後改編成系列電影。

導演解說選角的別有用心：「就算人物以至南北韓改變了各自的處境，朝鮮半島的問題仍舊存在。唯有我們了解到無法決定自己命運的現實，才能更努力開啟和平的契機。」

正如片末，鄭雨盛飾演的南韓總統便在北韓元首訪問高峰會上發出大哉問：「南北韓和平統一，大家希望嗎？」（上映中）



記者：鄺素媚