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【牛肉等級】一文睇清日韓美澳各國牛肉等級　肉檔老闆教揀靚牛肉

食用安全 16:02 2020/10/03

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

一文睇清日韓美澳各國牛肉等級，肉檔老闆教區分靚牛肉。

香港人一向無肉不歡，提起牛肉，不少人會想到日本和牛、美國穀飼牛等等，其實不同產地的牛肉有不同分級標準，到底如何區分靚牛？「三昌牛肉檔」老闆韋國雄曾接受TOPick訪問時，解構日、韓、美、澳各國牛肉等級。

各國牛肉等級

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不同牛肉味道分別

韋國雄指出，各產地的牛肉亦會因級數，而有不同味道、口感。概括來說，日本和牛有油香，美國牛則重濃味。

日本和牛中，以A5級別的和牛油份最多，因此肉質最軟腍鬆化，A3則較瘦，牛味亦較濃烈。

至於澳洲牛原理亦一樣，M1肉味最濃，M12則最重油香。

穀飼牛VS草飼牛

除了產地和級數，飼料對肉質都有影響。「穀飼牛」的賣點是油花豐富、口感軟滑，而「穀飼」的意思是餵以高熱量的粟米、大豆、五穀等，催谷牛隻快高長大。

而「草飼牛」，顧名思義是吃草的牛，就相對天然得多，韋國雄指蘇格蘭仍有草飼牛，因是自然放牧，肉比較韌、結實，但勝在它濃濃的原始牛味。

不同牛肉最佳烹煮方法

  • 煎：日本A5、A4和牛，入口甘香鬆化；美國PRIME西冷邊肉，口感滑，油香出。
  • 炭燒：以美國安格斯牛最佳。
  • Shabu Shabu（火鍋）：日本A3和牛、美國西冷刨片都十分軟腍。

責任編輯：羅嘉欣

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