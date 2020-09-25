【維港寫真】張寶兒IG再貼性感新相　待嫁Bowie透視裝屬美腿意態撩人

▲ 張寶兒IG再貼性感新相，透視曬腿意態撩人。

喜歡在社交網站分享「寫真照」、撰寫抒情文章的張寶兒（Bowie），雖然近日正在拍攝新劇《兒科醫生》，但仍有時間更新她的instagram。昨日（9月24日），張寶兒又貼出新一輪照片，穿上性感蕾絲裝束的她一副撩人姿態，發表感觸的想法。

與藝人袁偉豪拍拖3年、隱瞞訂婚消息一年的張寶兒，過去數月連環發放多張攝影照片，疑為拍攝結婚沙龍作準備。

【藝人置業】張寶兒傲瀧單位原價轉售母親 省逾百萬印花稅兼「甩名」回復「首置」

▲ 維港景色真美。（instagram圖片）

最近正在忙著為新劇《兒科醫生》進行拍攝的她，昨晚發放了早前在尖沙嘴海邊的高樓露台所拍攝的新照，上身穿著透視黑色蕾絲性感裝束，下身配上黑色中短褲，擺出慵懶撩人的姿態。

張寶兒並寫謂：「喜歡留倩影﻿，就像父母愛給孩子拍照，因為孩子長大得很快，父母怕自己會忘記，所以留下紀錄﻿。這個是2020年的自己，我會好好記住﻿。」

▲ 張寶兒喜歡拍攝「寫真」照。（instagram圖片）

【明星扮靚】張寶兒連環貼泳裝照成熱話 Bowie自揭海邊拍性感相有原因【多圖】

另一張相中，張寶兒椅欄杆，飽覽維港美景的位置，有感而發稱：「一樣站在欄杆邊﻿，看著的不是瀑布，而是我家美麗的港口。曾經，旅行是生活中重要的一環，一年沒外出，學會了在家培養旅行感。同一趟車程，不剩看路抬頭看建築物，同一家餐廳，穿不同的衣著點不同的菜﻿，然後發現，原來大家的適應力還是很強。在不同狀況下，還是有能力尋找適合自己的快樂。」

張寶兒指，因為疫情的關係已經一段時間沒有出國旅遊，回看之前旅行拍攝的影片和相片特別懷念、感受比以往更深，不過感恩香港常有藍天與陽光，有香港也能享受旅行放鬆的感覺。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2