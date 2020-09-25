【主播轉行】魏綺珊棄高薪陪丈夫追表演夢　不重物質只盼助人分享快樂

▲ 魏綺珊現時兼任演員及劇場行政總監。

前新聞記者及主播魏綺珊（Jo）是貨真價實的紅褲仔，1989年畢業於香港中文大學新聞及傳播學系，過往多年來遊走無綫、有線及鳳凰衛視，都是新聞部的生招牌。由小熒幕全身投入劇場世界，現為劇團糊塗戲班創辦人、行政總監兼編作演員，仍毋忘「新亞精神」：艱險我奮進，困乏我多情。



一場新冠肺炎疫情，重創全球百業，不少劇團排練經年的劇目因而上映無期。自小已熱衷於話劇的魏綺珊，同樣是劇場紅褲仔出身，讀中大時加入劇社，畢業後更與幾位校友組成糊塗戲班，至今已30年。

▲ 糊塗戲班及無障礙劇團的劇目主題大多關於逆境自強，魏綺珊不諱言「堅持」是她的核心信念。（湯炳強攝）

2013年跟丈夫同成立「無障礙劇團」，一直致力招聚社會不同能力人士，包括視障、聽障、動障、心障以及健全人士，通過共融戲劇展現共融與平等的訊息，讓參演者發掘彼此的潛能。

魏綺珊指劇團本於9月11日至13日在元朗劇院演藝廳上演《逆風而行》也要靈活轉型。原定的公映日將糊塗戲班的studio變身成錄影廠，用了4部攝影機，選取劇中可以用較少演員去交代劇情的場面，再剪輯成濃縮版本，將於年底推出。



遇困局不放棄

糊塗戲班及無障礙劇團的劇目主題大多關於逆境自強，講人面對困境時的抉擇會揀放棄抑或勇敢生存。

魏綺珊不諱言「堅持」是她的核心信念。「我經常說，做任何事如要放棄好容易，正如排練《逆風而行》時遇上疫情第三波爆發，被迫停工，其實最順理成章就是放棄不上演，因為冇可能趕得及。但我不想放棄，惟有用不同辦法及方式繼續將套劇呈現出來。」

她續道：「我總相信遇上困難一定有辦法解決，也視解難過程中的種種為blessings，否則太容易做到一件事，就有點重複的感覺。回想過去，每每記得起的，總是那些難關，以及我如何解決它們；當跨過了，這些難關就是最美好的回憶。」

▲ 魏綺珊與陳文剛是劇壇模範夫妻，台上台下都拍住上。（被訪者提供圖片）

疫情陰霾持續，卻無阻糊塗戲班the show must go on，10月中於葵青劇院黑盒劇場上演的無語言面具劇場《二人候》，由魏綺珊與丈夫陳文剛合演，講述夫婦的一次沙漠旅行，迷途兼水盡糧絕，面對死亡，他們要繼續冒進還是等候？

事實上，他倆熱愛藉旅行探索世界，放慢腳步感受不同風土人情，滋養生命。「想疫情快些過去，去一些機程短的地方input自己，最想去台灣及日本。」

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影響人心的撒種者

魏綺珊身兼多職，既是戲劇工作者，也是專欄作家，亦是香港中文大學新聞與傳播學系客席講師。2015年，她毅然放下外人眼中的高薪厚職，全情投入劇場工作的勇氣何來？

好多人講要做一個改變人生的抉擇好難，當年我做決定時，望住塊鏡問自己：臨死前，有甚麼事係如果唔做就一定會後悔？我既然好鍾意戲劇，就需要花上更多時間、精力才可做得更好，否則如只做半職，成績也會打折扣。

她不想生命有遺憾。「別人看我是捨棄了美好的工作前途，犧牲了許多，我卻懂得逆向思考：現在是有更多時間去做自己更鍾意做的事、實現了一些如不做就會後悔的夢想，這些反而是我的得着。」

▲ 十多人的口罩小組最終製成500個布口罩贈予基層人士，群策群力見證疫境下pay it forward的精神。（被訪者提供圖片）

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新聞與戲劇都是影響人心以至社會的媒介，效果或快或慢，魏綺珊都是撒種者。「我自覺幸運，一直做鍾意做、開心又有意義的工作。陳文剛常說：學戲不是學做戲，而是學做人。戲劇是一種潛移默化，我們睇完戲不會即時改變了人生，是留下一些種子。一場戲如一面鏡，令觀眾有所反思及受啟發，透過戲劇帶出一些訊息、信念及價值，與大家生活緊扣。」

她指《逆風而行》有小演員參與，有家長傳message多謝她：「因其子女記得劇中一些好有鼓勵性的台詞，如遇難關不可輕易放棄，我就如在小朋友的心頭上撒種，讓他們可以應付日常生活及人生難題，那就已經很好。」

艱險我奮進 困乏我多情

魏綺珊月前與義工們一起自製500個布口罩，送給基層及前綫人員。「我在社交平台招募義工，不少素未謀面的網友即連人帶衣車趕來幫忙，劇團studio化身成口罩工場，最高峰有十部八部衣車同時開工。在疫情最危急時，不少香港人要通宵排隊買口罩，我覺得不可只得自己有物資，想大家都有口罩用。」

她說這份同理心源自其出身。「因為我來自基層，在一個物質極貧乏的環境中長大，深知貧窮生活的難處。其後在中大讀書，校內氛圍都shape到我的價值觀，令我了解到知識、生活興趣等比物質更加重要。」

▲ 身為新聞主播大師姐，魏綺珊眼見香港的言論自由、新聞自由愈發縮窄，不無唏噓。（湯炳強攝）

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魏綺珊指：「我一直不太渴求物質享受，basic needs當然要有，但我起碼唔需要有好多錢、一定要用名牌。如有錢，我寧願用來買書、去旅行，相比外表滿足，做一些令我心靈上滿足的事更開心。」

身為新聞主播大師姐，對現在仍留在新聞界的朋友，表示十分敬佩：「因為知道工作環境好艱難，希望他們繼續堅持。其實世上任何崗位，這一兩年都有好多變化，所以一定要堅守基本信念、價值觀。」

她寄語香港人要對未來抱懷希望，因為每朵烏雲都鑲有銀邊，任何困境總會有出路。

▲ 《二人候》是糊塗戲班「形體探索系列」首部曲，摒棄語言並結合面具及形體，配合現場音樂演奏，以全新的劇場經驗與觀眾共同探索兩性關係。（被訪者提供圖片）

記者：鄺素媚