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【點點心意】惠康推「日日有低價」企劃　承諾逾300款貨品未來6個月不加價

精明消費 16:49 2020/09/25

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

惠康逾300件產品優惠維持逾6個月。

惠康早前宣佈啟動總值超過1.2億港元的「點點心意」回饋社會計劃，其中包括「日日有低價」企劃，逾300件產品優惠維持逾6個月。今日（25日），惠康公布部分精選優惠產品價格。

惠康由即日（25日）起特別推出「日日有低價」企劃，將超過300件精選產品鎖定於優惠價格，並承諾至少維持6個月或以上，以保障顧客免受價格波動影響。優惠產品包括一系列白米、糧油食品、新鮮蔬果、空運到港冰鮮豬肉及魚柳、雞蛋、衛生紙品和寵物食品等生活必需品。

點擊圖片即睇惠康「日日有低價」精選產品：

    點擊圖片放大
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此外，惠康店內會貼上「日日有低價」售價標籤，協助客人識別出300件精選產品，同時店內員工亦會提供協助，讓顧客更輕易選購心水貨品。

另外，惠康亦會向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，同時捐獻500萬港元幫助弱勢社群。詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩

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