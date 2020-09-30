【酒店優惠】帝京酒店聯乘PAUL & JOE推貓咪主題住宿優惠　$1,150起包雙人客房及$1,076限定晚宴【附優惠詳情】

▲ 帝京酒店聯乘PAUL & JOE推貓咪主題晚宴及住宿優惠。（圖片由酒店提供）

帝京酒店首次聯乘PAUL & JOE舉行7天的MEOW MEOW華麗主題限定晚宴，即場參加遊戲更可有機會贏取酒店住宿或豐富獎賞。同時推出K.O.L = Kitten of LOVE食住玩之夜住宿計劃，參加晚宴後即時入住酒店客房，一次過滿足各位貓奴！

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MEOW MEOW華麗主題限定晚宴 優惠價港幣$408

帝京酒店首次聯乘PAUL & JOE舉辦的MEOW MEOW華麗主題限定晚宴美食及活動，每位客人可享日本美饌主菜乙款，每兩位客人贈送海鮮及刺身拼盤，客人可無限任享沙律、前菜、壽司及PAUL & JOE甜品。

客人以優惠淨價HK$88享用指定紅白餐酒、指定啤酒、汽水及果汁無限供應 (已包括加一服務費)

此外，活動特設貓咪主題自拍區，給客人拍照留念。如拍片至社交平台參加遊戲，即可有機會贏取酒店住宿或豐富獎賞，詳情請瀏覽酒店Facebook。

晚宴詳情

日期：只適用於2020年10月2，3，9，16，23，25及30日

價目：每位港幣$538 （已包括加一服務費）

提前預訂優惠價：每位淨價HK$408 （已包括加一服務費）

時間：18：30 – 21：30

地點：帝京酒店6樓宴會廳

查詢/預訂：2622 6222 或 2622 6223

K.O.L = Kitten of LOVE食住玩之夜住宿計劃 港幣$1,150起

帝京酒店亦推出優惠住宿計劃，兩位只需$1,150起，便可預訂入住帝京酒店客房一晚，及於寬敞的宴會廳參加MEOW MEOW華麗主題限定晚宴（原價：HK$1,076），十分優惠！

住宿優惠詳情

價目：港幣$1,150起​​​​​​​

優惠只適用於2020年10月2, 3, 9, 16, 23, 25及30日。

升級優惠：

同房登記住客享用MEOW MEOW華麗主題限定晚宴，只須每位另加港幣$408附加費 （使用現有床鋪）

優惠有效期至2020年10月30日

查詢/預訂：2622 6110

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責任編緝：王芷瑩