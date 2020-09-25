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【開心速遞】《愛回家》5個未登場神秘角色　三房阿Joe+送水輝前妻+群腳仔到底會是誰？

娛樂 17:28 2020/09/25

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《愛回家之開心速遞》有5大隱藏角色一直未出現。

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》播出超過1000集，塑造出觀眾心中的經典人物及經典CP配搭。雖然已有不少演員先後離開劇組，但亦有幾個角色經常在劇中提起，卻未有正式出現。

以下5個角色，可說最令觀眾好奇的《愛·回家之開心速遞》隱藏人物。

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三太兒子阿Joe靚仔又讀書叻。（電視截圖）

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1.龍家三房長子Joe

龍家三太（樊亦敏飾）不時在劇中提起自己有個兒子在英國留學，名叫阿Joe。三太亦非常疼愛這個兒子，不時大讚他靚仔成績又好，是接龍的未來繼承人。

不過，阿Joe一直未有正式在劇中登場。之前曾有傳阿Joe會由TVB的新一代小鮮肉丁子朗出演，但之後官方一直未出通知，至現時到底阿Joe是誰仍是一個謎。

曾有傳阿Joe會由丁子朗出演。（Instagram圖片）

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2.送水輝前妻

送水輝（許家傑飾）與大小姐（林淑敏飾）一向是劇中人氣數一數二的CP，這對貧富懸殊的戀人經歷了很多才走到一起。

但相信觀眾都知送水輝有一個兒子Philip仔（梁禹勤飾），劇中卻未有交代他的媽媽是誰，所以送水輝的前妻一直都是隱藏角色之一。

送水輝前妻一直是一個謎。（電視截圖）

許家傑曾在訪問時透露過想前妻一角由好友王君馨客串出演，因他的「前妻」一定要有港姐級數。

大小姐亦表示，如由王君馨出演會好放心交低送水輝，並期待擦出更多花火。

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3.群姐兒子群腳仔

群姐（許思敏飾）在接龍雖是清潔姐姐一名，但就非常有地位，更被譽為《愛回家》的女神冠軍，為劇組發放非常多的笑料。

去年，歐陽震華就特意為群姐客串做他的男神波比，引起觀眾熱烈迴響。

而另一個群姐經常提在耳邊的角色就是她的兒子群腳仔，而群姐為了「群腳仔」就曾搏命賣群腳仔湯包，非常愛錫兒子。不過，劇組就一直未有安排群腳仔現身。

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群姐有名兒子叫「群腳仔」。（電視截圖）

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4.朱展老婆

朱凌凌（吳偉豪飾）與朱天梯（梁証嘉飾）一向都是《開心速遞》的男神，而他們的爸爸是由陳嘉輝飾演的朱展，但媽媽就是一直未登場的隱藏角色。

劇中曾交代朱展老婆是資深大律師，亦是前香港島大學法律系副講師，更指她曾在選美中奪得季軍，目前移民英國生活，照顧長子及媳婦。

朱展的老婆是港姐季軍。（電視截圖）

而在單元《朱門怨》講及朱展老婆，劇組更加入陳嘉輝現實中的老婆梁小冰當年選港姐時，不慎整跌帽後坐在地上擺Pose一幕，令觀眾都期待梁小冰真的返回TVB為劇集客串演出。

劇組神還原梁小冰擺Pose一幕。（電視截圖）

5.朱家大少

朱家一向有3兄弟，但除了朱凌凌與朱天梯的媽媽未有登場外，二人的大哥都未有出現。

劇中只曾交代他是一位已結婚的資深大律師，並留在英國與太太及媽媽一同生活。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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