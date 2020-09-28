【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙

▲ 專家拆解進食基因改造水果的食安風險。

網上一直流傳，進口水果標籤上印有4位或5位的數字編碼，是內有玄機。有指「4」字開頭是代表基因改造，並傳多吃基因改造水果可致不育、加速老化，甚至有致癌風險。但這些數字其實是水果PLU碼（Price Look Up Codes，國際新鮮產品價格識別碼），用於識別水果種類、級別及種植資料。

PLU是由美國新鮮產品商會旗下的國際新鮮產品聯盟管理，成員包括美國、澳洲、新西蘭、南美洲、歐洲、南非等地的商會。

對於坊間傳言，新奇士曾接受TOPick查詢並澄清，所有新奇士橙都採用傳統方法種植，並無進行基因改造。而4位數字PLU碼是一般價格查詢代碼，以識別水果品種，及產品是否有機種植，並不包含基因改造或農藥使用的有關資訊，例如「4013」顯示該產品為橙類，品種屬臍橙，「013」則表示體積較小。

「Mr.Juicy 菓汁先生」亦曾分享，編碼是代表水果種類、級別及種植資料。4位編碼的水果，開首數字如果是「3」或「4」，代表果樹採用傳統種植法，會使用農藥同化學肥料，食之前要先洗乾淨。而5位編碼的生果，如果開首數字是「9」，代表果樹採用有機種植，可直接食用。

至於5位編碼「8」字開首的生果，則代表基因改造。不過由於PLU制度屬自願參與，並無約束力。商戶可自訂編號制度，又或即使是基因改造水果，也不貼上「8」字標籤。

果欄專家教揀甜橙貼士

TOPick曾訪問游炎記菓欄的琪琪，講解一些新奇士橙小常識，以及拆解甜橙標籤：

美國新奇士橙分兩季出產，每年5月至10月的「蜜篤橙」（Valencia）是夏季橙；11月至6月的冬季橙名為「石榴篤橙」又叫「臍燈」（Navel）。

一般石榴篤橙較好食，因為橙需「禦寒」，故橙皮較厚，果肉會保留更多水份且味道香甜，且果內沒有核。

「黑牌橙」是季尾橙，每年3月尾至5月尾出產，會貼上黑色標籤，寫明是「LATE SEASON」。

點擊看不同編號的橙：

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食用基因改造水果風險

香港浸會大學生物學系教授黃港住曾稱，科學文獻認為，人類食用基因改造食物，對健康沒太大影響，但心理影響較大，但亦有部分研究反駁指會致癌。

他指，生產基因改造食物目的不外3個，就是令食物防菌防蟲、快高長大及提升營養價值，通過到FDA（美國食品藥物管理局）檢測，理論上是安全。但他亦提醒，對食物敏感的人士，或要留意避免選擇基因改變的食物，因為外來基因可能是致敏源。

香港有機資源中心總監黃煥忠過往亦曾表示，基因改造水果是透過基因工程改變基因排列，從而製造出新品種。而在市場上可買到的基因改造食品，已經過多項安全測試，風險最低，長遠只對生態環境構成威脅。

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責任編輯：羅嘉欣