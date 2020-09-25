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民陣申請10月1日舉行遊行　警方發出反對通知書

政治 17:03 2020/09/25

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民陣召集人岑子杰申請10月1日遊行，被警方發出反對通知書（資料圖片）

民陣昨日與警方會面討論10月1日遊行安排，今日收到警方書面通知，表示警務處處長認為有需要為維護公共安全、公共秩序和保護他人權利和自由，並考慮限聚令及疫情的因素，亦因為民陣過往的遊行期間和結束後，出現不同暴力事件，以及遊行地點接近高風險建築物等原因，決定反對遊行舉行。

民陣原定提出在10月1日下午2時，由銅鑼灣東角道出發前往中環畢打街的遊行，以4人一組形式，每組距離1.5米遊行，期間不設集會。

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