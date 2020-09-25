民陣申請10月1日舉行遊行 警方發出反對通知書 政治 17:03 2020/09/25 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 民陣召集人岑子杰申請10月1日遊行，被警方發出反對通知書（資料圖片） 民陣昨日與警方會面討論10月1日遊行安排，今日收到警方書面通知，表示警務處處長認為有需要為維護公共安全、公共秩序和保護他人權利和自由，並考慮限聚令及疫情的因素，亦因為民陣過往的遊行期間和結束後，出現不同暴力事件，以及遊行地點接近高風險建築物等原因，決定反對遊行舉行。 民陣原定提出在10月1日下午2時，由銅鑼灣東角道出發前往中環畢打街的遊行，以4人一組形式，每組距離1.5米遊行，期間不設集會。 相關文章 民陣10.1遊行續爭5大訴求 有團體舉辦「10.1國慶集會」冀傳達正能量 23:15 2019/09/25 民陣10.1遊行續爭5大訴求 有團體舉辦「10.1國慶集會」冀傳達正能量 岑子杰遇襲擊案 涉載施襲者16歲少年表證成立不自辯 12:55 2020/07/30 岑子杰遇襲擊案 涉載施襲者16歲少年表證成立不自辯 公眾集會及遊行上訴委員會 駁回民陣七一遊行上訴 22:02 2020/06/30 公眾集會及遊行上訴委員會 駁回民陣七一遊行上訴 民間人權陣線 政治 遊行集會