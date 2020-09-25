【頭號殺姬Ava】影后謝茜嘉謝西婷轉型做打女　親身演武打戲做女版John Wick【有片】

▲ 金球獎影后謝茜嘉謝西婷在《頭號殺姬Ava》大展身手。

謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）在奪金球獎影后之作《追擊拉登行動》（Zero Dark Thirty），以及之前參演作品《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）都不用太多「郁手郁腳」，在新作《頭號殺姬Ava》（Ava）終於可以展身手，而且次打到飛起如女版「殺神John Wick」。

謝茜嘉謝西婷在新片演金牌刺客Ava，因一次暗殺行動出錯被組織下全球追殺令，面對各路殺手鋪天蓋地的追殺，唯有以一己之力殺出血路。

▲ 謝茜嘉親身上陣演片中的武打戲。

戲內動作場面由《叛諜追擊》（The Bourne Identity）及《狂野時速》（The Fast And The Furious）系統幕後團隊設計，當中不乏槍戰、肉搏、追車等，謝茜嘉更親身上陣挑戰高難度肉搏戲。

預告中可見謝茜嘉的美豔女殺手形象，耀眼金髮加艷麗紅唇，以一身鮮紅吊帶低胸露背晚裝出場，無論近身狙擊、側身飛踢到花式打鬥場面都有板有眼。

《頭號殺姬Ava》並邀金球影帝哥連費路(Colin Farrell)、演技派尊麥高維治(John Malkovich) 、奧斯卡得主饒舌歌手Common，以及陳冲等實力演員助陣。