【明星理財】林秀怡開美容院再做老闆娘　Kirby儲錢有法擁兩店兼成功上車

▲ 再做老闆娘的林秀怡分享如何儲蓄。

受到新冠肺炎疫情影響，林秀怡與朋友一同開設的美容院押後兩個月後才在日前開業。人緣一向好的林秀怡，在店舖開張當日獲好友孫慧雪、張惠雅、何佩珉、袁偉豪等到場慶賀，場面熱鬧。

繼開餐廳後做老闆娘的林秀怡接受TOPick專訪分享理財心得，慳家的她透露如何分配收入，並表示若然不趁年輕時投資，將來或許不再有這份勇氣。

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▲ 林秀怡與朋友的美容院於今個月正式開業。（湛斯雅 攝）

林秀怡新店開張

林秀怡表示早於一年前已籌備開美容院，原定於今年7月開業，卻因疫情被逼押後計劃：「之前未能開業的2個月也有一直出糧和交租，所以一放寬限聚令後便即擇日開張，不想一直白交租金。」

問到會否擔心現時市道不佳，她預計稱：「應該要守業約2年，因現時市道尚未穩定，這半年都未必是做生意好的時機，可能要待這年過去才會有一些生意。」

不過樂觀的她認為：「投資不一定是成功，會涉及風險，但若然不去投資，就連經歷有風險的過程也沒有。『人一世物一世』便趁着後生、有能力之時去闖去嘗試，也未必是一件壞事。」

她續指：「假若不幸地失敗了，我仍有時間可東山再起，或者給予時間讓心情變好，但假若過了10年後才開始做生意，遇上失敗便可能沒勇氣站起來。」

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林秀怡慳家之道

30歲前上車及成為老闆娘對很多人來說是遙不可及的夢想，林秀怡則趕上尾班車達標：「我相信自己是幸福和幸運的一位，有朋友願意和我夾錢開餐廳、美容院，也有男朋友與我一起夾份買樓，全都不是我一個人能做到的事。」

林秀怡為開店付出了不少：「裝修和部分傢俬都是自己一手一腳完成，這次我負責上油及貼牆紙，較複製的還是要花錢給師傅幫忙。因為不想放太多錢在裝修上，以免最終將這筆錢回饋到消費者身上。」

林秀怡的慳家形象深入民心，她笑言：「其實我沒有特別很慳錢，只是購物慾不特別高。之前曾有Fans很認真地問：『為何你每次都是穿這件衣服？』我答：『不好意思，因為這件衣服很舒服。』因為對外在不太注重，雖然從事這行是不應該，但我很懶，不想打扮，因此經常穿著同一件衣服外出。」

她又謂：「我很少買衣服及化妝品，若然不上班的話很少會化妝，不知不覺間慳了錢。」

▲ 林秀怡與男友購入屯門的恒大‧珺瓏灣單位。（經濟日報圖片）

想要與需要

與男友一起供樓前，林秀怡會將一半的收入儲起：「先儲一半，另一半便讓自己舒服、開心地使用，若然用剩了當然也是儲起它。既然儲了一半，自己也要好好地享受人生。」

很多女生都愛名牌手袋，林秀怡坦言自己也會去看，但暫未有決心去購買，「看見它的價錢後，便會覺得是整個月的薪金，買了便（薪金）沒有了，值不值得呢？」

購物慾不強的她較為理性：「買一件產品前，會先考慮是想要還是需要，有些物品是想要但其實你並不需要它。想一想，便覺得還是不要了。」

▲ 除了美容院外，林秀怡也是餐廳老闆娘。

林秀怡會先將物品歸納為想要或需要，「想要的就是那些名牌袋，有誰不想要？但這正正就是我們不需要的物品。需要的就是日常用品，我一般都會花費於煮食用具上，它也未必是100%需要的，但至少有一半是需要的，真的是實用，可以用來煮食，而且用很久，我也會視乎它的耐用性。用得久的話，每天平均只是使用了幾毫子，便覺得很抵。」

她續指：「有時候，當有一件物品很想購買時便會收藏它，打算遲點才看，然後便忘記了，這是我的特質來的。忘記了，那便不用買了。」

▲ 受到疫情影響，林秀怡表示美容院押後了兩個月才能開業。（湛斯雅 攝）

自從成為業主後，林秀怡表示：「留給自己花費的金錢減少了，因為供樓比較吃力，現時只會剩下收入的20%給自己使用。其實也是足夠的，一般都是用於吃身上，仍然吃得飽，那便已經很幸福了。」

談到新目標，林秀怡表示：「剛拍畢《我要做業主》，新工作正等待公司安排。暫時將重心放於餐廳和美容院，美容院剛起步，或需要花更多時間和心機在此。」

此外她透露餐廳想明年能開分店，並考慮開珍珠奶茶店：「因為很喜歡喝珍珠奶茶，不過暫時十劃未有一撇。」一般女生常諗行街買衫，林秀怡就不斷在諗做生意。

髮型：kocher yau

記者：梁樂欣