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中年婦涉謀殺么鳳家族成員還押期間亡　 囚友透露有尋死念頭

社會 17:11 2020/09/25

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么鳳家族成員被殺，死因研訊開審。(曾耀輝攝)

老字號涼果店么鳳家族成員前年與1名中年婦被發現雙雙倒臥於酒店房內，中年婦涉謀殺被控，還押大欖女懲教所期間昏倒送院，接受診治後亡，死因庭今（25日）午繼續研訊。死者的女囚友供稱，死者還押期間曾透露自己「對唔住屋企人」，並有尋死念頭。

死者張燕琼（60歲），生前涉在酒店謀殺老字號涼果店么鳳家族成員朱偉坤，被控1項謀殺罪，遭還押大欖女懲教所，期間因身體不適被送往醫院接受治療，並於2019年6月9日證實不治。

曾與死者同期還押大欖女懲教所的女囚友黃曉彤供稱，兩人曾一同還押約3個月，期間死者透露她患有糖尿病及面癱，並提及她感覺「好難受」、不適應還押生活，亦「對唔住屋企人」，故想尋死。經女囚友安慰後，死者並無傷害自己，亦沒有透露為何「對唔住屋企人」，或為何不適應還押生活。

女囚友又解釋，死者沒有提及想尋死與收押期間生活有關，亦指懲教職員無對死者做不恰當行為。而死者昏倒送院之前，她曾與死者一同摺公文袋，當時死者對答正常，女囚友及後才從福利官口中得知死者已去世。

資料顯示，死者生前曾被控謀殺罪，控罪指她於2018年12月19日至20日期間，在灣仔道利景酒店的房間謀殺朱偉坤，律政司隨後因死者去世而撤控。案件下周一（28日）繼續聆訊。

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記者：林欣樂

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