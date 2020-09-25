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【實驗犧牲品】12隻猴子頭骨被鑽孔塞水泥植入電擊棒　完成大腦實驗後將被殺死

健康 17:24 2020/09/25

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比利時魯汶大學以猴子進行大腦實驗，因做法殘忍引起爭議。

動物成為了實驗的犧牲品。比利時魯汶大學進行一項大腦實驗，因在猴子頭骨鑽孔，並植入電擊棒，用用水泥將「固定桿」連接頭骨。12隻猴子在完成實驗後，大多會被殺死，做法引來爭議。

《每日郵報》報道，猴子需經過數個月的繁複訓練，並需遵行嚴格飲水規定，以配合研究人員。動物權利組織（Animal Rights）要求停用猴子實驗，並促請大眾簽署許願書，釋放猴子，並指大腦實驗為猴子帶來很多痛苦。惟校方表示，此項實驗必須使用動物，而猴子實驗為認知障礙症研究取得突破。研究人員指，猴子實驗已證實認知障礙症與肥胖、腦損傷、缺乏運動等問題有關。 

校方亦於其網站表示，「複雜的大腦功能」研究只能在猴子身上進行，並無其他代替品能及得上。該校堅持表示，已盡可能好好照顧和安置實驗室的動物。校方亦指，因之前在猴子身上進行實驗，所以目前用人體測試的認知障礙症已被證明是安全的。

動物權利組織成員Jen Hochmuth譴責此做法，指使用猴子是「無用而殘酷的實驗，只為滿足缺乏同情心的科學家之好奇心」。該組織續指，此項富爭議的實驗從納稅人那裡獲取180萬歐元（約1620萬港元）補貼。 組織又透露，該大學另把10隻動物困在實驗室內。

猴子被困實驗室的情況，請點擊圖片↓

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責任編輯：羅嘉欣

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