粉嶺母子涉無牌管有槍械　警方指男子涉煽動分裂國家

▲ 國家安全處高級警司李桂華。(資料圖片)

警方在昨日(24日) 在粉嶺拘捕1對母子，搜出包括胡椒球槍等武器，相信在海外網站購入。經調查後發現疑犯在網上發佈涉嫌宣傳「港獨」等文宣，並圖文並茂講述曾在過去游行中將有刺鼻物件投擲向警方，揚言日後會使用更厲害武器對付警隊，他倆人現被加控「煽動國家分裂」罪名，國安處正接手調查。

警方國家安全處高級警司李桂華表示，新界北重案組人員，在昨日(24日) 在粉嶺欣盛苑拘捕49歲女子和其23歲兒子，搜出1支懷疑胡椒球槍、1支伸縮棍、2把軍刀、3支懷疑氣槍、1件避彈衣及15個軍用級防毒面罩，涉嫌「無牌管有槍械及彈藥」、「未經許可入口戰略物資」及「藏有攻擊性武器」罪名。初步調查得悉，疑犯在是透過海外網站購入，以集運形式運到本港，拍照後在網上發售。

▲ 警方檢獲的手槍型胡椒彈球槍。(曾秋文攝)

▲ 檢獲的槍械。(曾秋文攝)

探員調查發現有人在網上圖文並茂指在9月6日參予違法遊行時，曾使用刺鼻的物品投進警方防線，期間探員發現他們在多個網上發放文宣，內容包括散播仇恨、「抗共」、「香港獨立」和「勇武」等字眼，發放日期在頒布國安法前後亦有帖文，且揚言日後的遊行中會使用更厲害的武器。

李桂華指出，檢獲的胡椒球槍是較少見，與警隊現時使用的型號近似，軍械專家已進行檢驗，正調查該批武器已售予何人及將會如何使用。2人現被加控「煽動國家分裂」罪名，案件仍有待進一步調查是否有其他人士涉案。他強調「無牌管有槍械及彈藥」罪最高可判處監禁14年，而「未經許可入口戰略物資」則可判監7年。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒、曾秋文