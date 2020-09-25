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料下月通知公務員宣誓　聶德權：違誓若涉港區國安法屬十分嚴重

政治 17:35 2020/09/25

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公務員事務局局長聶德權。（陳國峰攝）

公務員事務局於今年七月提交公務員宣誓建議，並於本周約見公務員團體。公務員事務局局長聶德權指，預計會於下月向部門發表通告作有關安排，又指違反誓言若涉違港區國安法是十分嚴重情況，是未必會發生，他亦不希會出現在公務員團隊。

聶德權指，宣誓是新入職公務人員的聘用條件，至於現職公務員的宣誓安排，正按諮詢機制諮詢，要研究意見再敲定落實。他強調，擁護基本法、效忠特區是公務員一貫責任，冀透過宣誓及簽署文件，將有關責任彰顯，令公務員更意識到相關責任。

此外，聶德權稱基本法清楚保障言論及表達自由，但公務人員有雙重身份，言行都要需要符合身份，不能作出令人產生誤會、與身份有所衝突，若然有違規會按現有機制，施加適當懲處，現時最嚴重的處分是革職。

聶德權又提醒，社交網絡即使設定只與朋友分享，但亦有機會被公開，繼而產生影響，所以每個人都要多個留意。他又透露，今周會見公務員團體時，大部分都支持有關安排，希望了解更多細節。

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記者：陳宛彤

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