【無情丈夫】老公接載別人老婆產檢　2孩媽媽怒吼︰我懷孕你從沒陪伴

▲ 台灣一名人夫從沒陪伴老婆產檢，近日卻接載別人的老婆，還維護對方稱她粗身大細。

自己老婆大肚不關心，卻關心別人的老婆大肚。台灣一名人妻向友人訴苦，指自己懷胎2次，都是自行前往產檢，丈夫從未陪伴，可是近日他竟接載別人的老婆去產檢。人妻與丈夫對質時，丈夫更反嘲她比較健壯，可自行前往，還關心別人的老婆粗身大細，需要他幫忙。

該名人妻的友人在facebook群組《爆怨公社》發帖文表示，人妻抱怨丈夫要接載別人的老婆去產檢，理由是對方丈夫要加班。她感到錯愕反問，對方可以自行駕車，為甚麼要他接載，丈夫竟回答她現在粗身大細，令人妻感到非常憤怒，在電話中責罵丈夫從未陪伴自己，卻陪伴別人。

我之前懷孕2胎，你陪過嗎？只有老大陪了去幾次，後面都是自己一個人開車去。

▲ 該名人妻友人在facebook群組發帖文。（網頁截圖）

豈料丈夫竟直言老婆比較健壯，人妻質疑他是否認為別人是身嬌玉貴，「我就該死」？丈夫聞言即匆匆掛線。友人在帖文中問網民，人妻是否生氣得有理，質疑「別人的事關他什麼事」？

▲ 人妻質疑丈夫從沒陪伴自己產檢，卻陪伴別人的懷孕老婆。（網頁截圖）

網民質疑︰誰是肚內孩子的爸？

大批女網民群起怒罵他是「賤男」、「腦袋有問題」，別人的老婆有需要的話，大可以搭的士或叫Uber。網民又言，既然自己老婆不重要，不如叫別人的老婆為他生仔。

另有不少人認為案情並不單純，質疑別人老婆肚內的孩子是誰人經手，「或許孩子的爸另有其人」、「朋友是不是綠光罩頂」；並建議人妻致電別人老婆的老公，告訴他︰

你老婆要我老公陪產，你知道這代表什麼意思嗎？

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責任編輯︰林綺玲