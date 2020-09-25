Gin Lee網上騷大唱男人K歌　許廷鏗+方泂鑌現身跟李幸倪合唱【有片】

▲ Gin Lee跟許廷鏗大唱《勁歌金曲》。（圖片：環球）

Gin Lee李幸倪昨日 （9月25日）晚上舉行第五回《Gin Lee Music Suite》線上音樂會「男人KTV」之夜。Gin成功邀約兩位美男子：許廷鏗與方泂鑌參與她的巨型線上KTV，唱盡他們心目中不同年代的男歌手K歌！

Gin表示已舉行五次的線上音樂會正在進入倒數階段，所以更加珍惜每次的演出機會，完成每一次的線上音樂會後，亦會把每個留言都仔細看一遍，非常感謝大家每次的支持。

Gin分享唱KTV時遇過的趣事，笑說：「每次朋友約我去唱KTV，大家一開始都只會點歌來聽，我覺得很奇怪，細問之下大家才表示在『行走的CD』面前誰敢唱歌，讓我哭笑不得，其實大家不用怕，快點約我去唱K吧！」

▲ 方泂鑌隔空對唱。

接著便一連唱出了《甘心替代你》、《你，好不好？》兩首歌。Gin並越洋邀請一美男子嘉賓方泂鑌，一起隔空合唱他的首本名曲《壞人》。Gin坦言有幸能跟原唱一起合唱這首紅遍亞洲的《壞人》。

Gin又特別選了對她很有感覺的《你還想我怎樣》來唱。隨著《活著viva》的前奏響起，現場氣氛馬上變得熱烈，之後又唱出輕快的《告白氣球》，送給一直支持她的朋友。

▲ Gin跟許廷鏗跨公司合作。（圖片：環球）

音樂會尾聲，Gin開玩笑問可否點水果盤，一把熟悉的聲音突然出現問：「喺咪有人要果盤呀？」期待已久的另一位美男子嘉賓許廷鏗捧著一盤水果進來，並笑說水果盤的費用會包含在Gin這次KTV的賬單中。

Alfred分享因大家的集氣才促成這次合作，事緣早前Gin在網上與粉絲進行直播時，Alfred無意間參與直播，Gin捉緊機會公開邀請Alfred一起去「巨型線上KTV」唱K。是晚，兩人以馬拉松式對唱《勁歌金曲》，樂迷回憶洶湧而出。最終，兩人又唱又跳，完結第五回『男人KTV』之夜。