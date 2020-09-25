被指以鐳射筆照射警車內警員　女文員脫管有攻擊性武器罪

▲ 女文員今（25日）於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。（資料圖片）

去年8月30日葵涌警署外，24歲女文員被指以鐳射筆照射警車內的警員，早前否認管有攻擊性武器罪受審，女文員今（25日）於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，案發地點附近並無示威活動，不相信被告有預謀傷害警員，並考慮到被告當時身穿辦公室文員打扮，裁定其罪名不成立。

報稱任職文員的涉案被告王海嵐（24歲），被控1項管有攻擊性武器罪，控罪指她於2019年8月30日，在葵涌新葵芳花園外管有1支雷射筆，意圖作非法用途使用，被告早前否認控罪受審。

裁判官林子勤今裁決時指，涉案警車車窗裝有鐵絲網，並在移動中，被告無法在遠處看清車內警員，難以瞄準警員作出傷害。裁判官另指，案發地點附近並無示威活動，涉案警車剛巧經過，被告難以預知警車會出現在現場，故不相信被告有預謀攜帶雷射筆傷害警員。

裁判官又考慮到，當時被告身穿一般辦公室文員打扮，住所亦在附近，認為被告的解釋合理，終裁定被告罪名不成立。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂