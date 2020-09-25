【新冠肺炎】感染後情況嚴重男性尤甚　研究揭或與自身抗體攻擊干擾素有關

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球逾月，至今仍未平息，累計有逾3194萬人受感染，影響及218個國家及地區。港大醫學院有份份參與的兩份國際研究發現，有1成嚴重病人感染新冠肺炎後，自身抗體攻擊體內干擾素，影響一型干擾素未能發揮對抗病毒作用，且男性比例較高；亦揭有3.5%嚴重病人罹患一型干擾素相關的先天性免疫病。

團隊認為，結果解釋個別患者及男性感染新冠病毒後情況較嚴重的原因，且即使康復後不宜捐出康復血漿；又稱日後可針對有關患者提供針對治療方案，包括以β干擾素或血漿分離術治療等。

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有關研究由國際醫學科研聯盟「2019冠狀病毒病人類基因計劃」展開，由美國國家過敏和傳染病研究所領導，連同港大醫學院兒童及青少年科學系在內全球共50多間研究中心均有參與。其中一份研究分析全球987名新冠肺炎嚴重患者的血漿及血清樣本，並與663名無病徵或輕微症狀的感染患者作比較。

結果發現，有101名25至87歲的嚴重病人於感染開始時產生自身抗體，攻擊體內的一型干擾素，包括45人攻擊體內「α2干擾素」、41人攻擊體內「ω干擾素」，有49人兩者均有；當中95人為男性，佔整體嚴重病人12.5%。而無病徵或輕微症狀的感染患者則未有發現相關情況。

另一份研究同樣就659名新冠肺炎嚴重患者作基因分析，包括需深切治療的年輕病人，或感染後有生命危險的健康長者；結果發現大部分患者都帶有一型干擾素相關的13個基因罕見異變，當中有3.5%患者罹患完全缺乏單個免疫重點基因的先天性免疫病，包括有2人死亡。

兩份研究亦涉香港患者個案，有份參與研究的港大醫學院兒童及青少年科學系教授劉宇隆解釋，身體細胞受病毒感染後可產生蛋白「一型干擾素」，以抑制流感、新冠肺炎等病毒，減低病毒於體內複製能力，形容是身體第一道免疫防線，其他如B細胞等抗體需感染後1、2周才出現。

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他續指，是次研究揭先天性基因缺損及自身抗體出錯，都可致患者感染新冠肺炎後，因一型干擾素影響，未可抑制病毒於體內複製，因而令病情較嚴重。至於為何男患者較嚴重，劉宇隆指現時仍未知原因，惟估計或與男性僅得一條X染色體有關，

女性有兩條X染色體，有甚麼事仍有另一條作後備，但男性沒有。

劉宇隆又稱，是次研究有助日後制訂針對治療方案，包括於患者入院時作基因檢測，了解是否有相關免疫問題，感染後如自身抗體攻擊體內的一型干擾素，可藉血漿分離術「洗走」血漿內相關抗體，或以β干擾素治療；惟即使康復後亦不應捐出康復血漿，以免其康復血漿輸予其他病人後，出現同樣反應。

另外，他亦提及，本港現時有10多、20名罹患一型干擾素相關的先天性免疫病，認為本港過去不乏兒童感染流感或肺鏈後死亡個案，有需要進一步分析是否與一型干擾素相關免疫病有關。

研究結果已於學術期刊《科學》（Science）發表。

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記者：陳正怡