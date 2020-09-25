【新冠肺炎】「港版健康碼」已基本完成　林鄭月娥：核酸檢測證明將會是出行必不可少的要求

▲ 林鄭月娥指核酸檢測證明將會是出行必不可少的要求。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，行政長官林鄭月娥今日（25日）於社交網站上指，本港基本上已遏止了由7月初開始的第三波新冠肺炎疫情，但零星源頭未明的本地個案，說明社區內仍有病毒傳播的風險，籲市民應保持防疫意識，又指「港版健康碼」已基本完成，核酸檢測證明將會是出行必不可少的要求。

她預提到今年冬天出現另一波疫情的機會非常大，指政府正全面檢視防控疫情的各項措施，為應對未來疫情做足準備。她表示續全民檢測後，政府亦致力增強普及社區檢測計劃，現時衞生署和醫管局的檢測能力已達每日超過7,000個，而醫管局會增加派發樣本收集包的普通科門診診所，由以往的22間增加至下星期的46間，包括離島的診所，讓有需要的市民可更方便地獲得免費檢測服務。而7月中至今，各特定群組加上各部門為前線人員進行的檢測已超過50萬個。她說在業界和政府的鼓勵及協助下，本港的認可私營化驗所的整體檢測量已大幅上升，可每天提供數以萬個檢測，以應付恆常及突發性的需要。

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她指特區政府在7月初新一波疫情發生前已大致準備就緒，並分別與廣東省和澳門特區政府磋商相互以核酸檢測來達致豁免強制檢疫安 排，而「香港健康碼」系統的技術開發工作亦已基本完成，但有關 安排因本地疫情反彈而未能落實。隨着本地疫情漸趨穩定，當局會爭取與有關當局重啟討論，早日讓市民成行。

至於「旅遊氣泡」方面，當局已成立由商務及經濟發展局局長領導的跨部門小組，積極與疫情相對穩定並與香港有密切經貿關係的國家進行探討。 一紙（或電子版）核酸檢測陰性的證明看來在短期內將會是出行必不可少的要求。

林鄭月娥又說本港因新冠肺炎的累計死亡個案已超過100宗，向病逝者的家人致以深切慰問。她續指再過幾天就是國慶節加中秋節的雙重節日，預祝大家在保持防疫警覺下，與家人共度溫馨愉快的國慶中秋佳節。

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記者：郭家穎