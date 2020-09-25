【中秋好去處】德福廣場三眼仔快閃限定店　近百款迪士尼卡通精品及月餅開售

▲ 德福廣場卡通快閃限定店推出全新三眼仔ALIEN REMIX自選公仔系列。（主辦單位提供相片）

中秋節將連放4日假，加上疫情緩和，一家大細要出動歡度佳節。德福廣場由9月25日起打造人氣卡通快閃限定店，設有2個迪士尼卡通人物打卡位，還有一系列新登場卡通精品、家品、文具及應節食品可供選購。

2大迪士尼打卡位

德福廣場的人氣卡通快閃限定店內，除了一系列全新登場之精品及應節食品外， 場內特設2個靚靚打卡位，一家大細可與米奇米妮倚坐談天，或跟大眼仔、毛毛及跳跳虎大玩層層疊，拍下趣怪照片留念。

全新三眼仔自選公仔系列

是次快閃店將推出全新三眼仔ALIEN REMIX自選公仔系列，以及三眼仔T恤、手機殼、流動充電器、精品、水樽、餐盒等。

另有迪士尼一系列精品如掛飾、家品、文具及玩具，還有多款Sanrio特色可愛燈籠及Line Friends用品，是女孩子至愛！

中秋佳節要送禮給親朋戚友，可以到場揀選多款卡通月餅，有萌爆造型配上新奇口味，總有一款啱口味！

此外，限定店更會推出獨家優惠，購買三眼仔自選公仔系列產品，將會額外多送一隻公仔，買得多送得多。

中秋人氣卡通快閃限定店

日期︰9月25日至10月20日

營業時間：12nn-9pm

地點︰德福廣場1期地下中央展場

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責任編輯︰林綺玲