海洋公園全體員工減薪5%至15%　取消無薪假安排

▲ 海洋公園宣布全體員工減薪5%至15%。（資料圖片）

海洋公園重開不久，今日（25日）傳出減薪消息。海洋公園行政總裁陳善瑜向全體員工發信指，由今年10月1日至12月31日，員工將減薪5%至15%，減幅依職級而定，職位越高，減薪越多。

信中指，由於公園自1月26日起暫定開放，雖然6月13日曾短暫重開，但一直缺乏收人，並於7月14日需要再次關閉。

鑑於公園一直缺乏收入，有必要推行新一輪減薪措施。如行政人員將減薪15%、助理行政級人員減薪10%、7級至9級員工減薪5%。新一輪減薪措施將由10月1日至12月31日實施。

海洋公園及後回覆TOPick指，新冠疫情持續已久，極度嚴峻的市場環境未見逆轉跡象，為此公園必須持續實行嚴格的成本管理，並秉持謹慎使用政府撥款的原則。

2020年首9個月公園大部分時間須要休園。為配合園區重新每日開放為市民提供服務，公園將於10月1日起取消員工放無薪假之安排，改為全面復工和視乎職級減薪5%至15%，相關安排年底再作審視。園方將不斷按市況檢討所有成本控制措施，公園衷心感激所有員工在目前極富挑戰的環境中所付出的努力。

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記者：陳曉瑩、陳梓蔚