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【林曉峰離婚】林曉峰康子妮婚變後首次公開新合照　細仔16歲生日一同食飯慶祝

娛樂 10:37 2020/09/26

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

林曉峰與康子妮一同為細仔慶生。

藝人林曉峰與康子妮的18年婚姻，於9月初告終，宣佈已簽離婚。雖然林曉峰與康子妮未有提及離婚原因，但都非常有風度未有互相指摘，並強調2人仍是一對兒子的父母。

康子妮今早凌晨在Facebook分享，兩張與林曉峰合體為細仔林熙慶祝16歲生日的照片，一家4口仍一起韓燒，笑容滿面地合照。

康子妮寫道：「From the size of a tadpole to a well grown up 16 year old young man… @jakelmb Happy 16th birthday! #ilovwmyteenagesons #happy16thbirthday #alwaysbabyinmyheart #guitarist」

她的大意指，由一個小蝌蚪長大成少年，16歲生日快樂！並Hashtag 我愛我的兒子，在我心裏永遠都是嬰兒。

林曉峰與康子妮為細仔慶生。（Facebook圖片）

【林曉峰離婚】康子妮開Live首親證離婚　飲泣唱《花千樹》寄意：傷了幾百個心

各自發展事業

林曉峰與康子妮9月初傳離婚，震驚外界。曾有指離婚原因是因音樂人黃翊介入感情，康子妮在直播時爆喊唱《心動》，後又指林曉峰的脾氣才是離婚主因，眾說紛紜。

康子妮指細仔仍是她心中的baby。（Facebook圖片）

【林曉峰離婚】康子妮婚變後首度開腔 貼一家四口舊照懷念：有些東西永遠不變

不過，二人都未有透露主因，但表明是和平分開，並祝福對方。早前，有指康子妮離婚已轉投保險業界，更在短短1個月已成公司的Top Sales，成績驕人。

其實她早在離婚前，兒子長大後已重返音樂界工作，不時做演唱會和音又創業開店，可說是事業型女性。

林曉峰離港工作。（Facebook圖片）

而林曉峰亦重新出發，日前透露為往珠海拍電影做好隔離14日的準備，離港前抱實一向視為「三兒子」的愛犬林滔，十分不捨。而從相片所見，他的精神不錯，在婚變後亦已重新出發。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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