【林曉峰離婚】林曉峰康子妮婚變後首次公開新合照　細仔16歲生日一同食飯慶祝

▲ 林曉峰與康子妮一同為細仔慶生。

藝人林曉峰與康子妮的18年婚姻,於9月初告終,宣佈已簽離婚。雖然林曉峰與康子妮未有提及離婚原因,但都非常有風度未有互相指摘,並強調2人仍是一對兒子的父母。

康子妮今早凌晨在Facebook分享,兩張與林曉峰合體為細仔林熙慶祝16歲生日的照片,一家4口仍一起韓燒,笑容滿面地合照。

康子妮寫道:「From the size of a tadpole to a well grown up 16 year old young man… @jakelmb Happy 16th birthday! #ilovwmyteenagesons #happy16thbirthday #alwaysbabyinmyheart #guitarist」

她的大意指,由一個小蝌蚪長大成少年,16歲生日快樂!並Hashtag 我愛我的兒子,在我心裏永遠都是嬰兒。

▲ 林曉峰與康子妮為細仔慶生。(Facebook圖片)

各自發展事業

林曉峰與康子妮9月初傳離婚,震驚外界。曾有指離婚原因是因音樂人黃翊介入感情,康子妮在直播時爆喊唱《心動》,後又指林曉峰的脾氣才是離婚主因,眾說紛紜。

▲ 康子妮指細仔仍是她心中的baby。(Facebook圖片)

不過,二人都未有透露主因,但表明是和平分開,並祝福對方。早前,有指康子妮離婚已轉投保險業界,更在短短1個月已成公司的Top Sales,成績驕人。

其實她早在離婚前,兒子長大後已重返音樂界工作,不時做演唱會和音又創業開店,可說是事業型女性。

▲ 林曉峰離港工作。(Facebook圖片)

而林曉峰亦重新出發,日前透露為往珠海拍電影做好隔離14日的準備,離港前抱實一向視為「三兒子」的愛犬林滔,十分不捨。而從相片所見,他的精神不錯,在婚變後亦已重新出發。