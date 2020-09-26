【保就業計劃】羅致光：計劃保住部分僱員就業 倘無計劃無薪假情況或更嚴重

▲ 勞福局局長羅致光認為，按就業數字來看，「保就業」計劃保得住部分僱員就業。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（26日）出席一個電台節目時，承認「保就業」計劃不能保到所有僱員就業，但縱觀就業數字上升，反映計劃仍保得住部分僱員，認為倘無推出計劃，無薪假情況或更嚴重。

羅致光指，「保就業」計劃並不完美，不能保到所有僱員就業，但縱觀數據，今年7、8月時的市道較2003年沙士時更差，7月份的就業人數卻較4月多出5萬人，而且數字在8月仍在上升，反映計劃仍保得住部分僱員。他認為，倘若無推出計劃，僱員放無薪假情況或更嚴重。

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他又稱，見到不少獲第一期資助的僱主利潤回升，但若政府因此改為只精準支援沒有利潤的企業，第二期計劃可能要延至今年11月才能接受申請，所以政府以簡單快捷及不判斷企業受影響程度的方式支援，屬唯一選擇。

第二期計劃要求兩大超市回饋市民，羅致光表示，政府沒有要求超市以特定方式回饋，否認要求超市舉行大抽獎，形容有議員冤枉他；又認為抽獎反而會令回饋程度打折扣。

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責任編輯：徐紹軒