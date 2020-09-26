【新冠肺炎】新冠病毒持續突變傳染力更強　專家：戴口罩勤洗手等防疫措施恐失效

▲ 新冠病毒持續突變傳染力更強，專家表示戴口罩勤洗手等防疫措施恐失效。

全球新冠肺炎疫情未止，感染人數超過3000萬。美國有研究分析新冠病毒5000多個基因序列，發現變種後的新冠病毒傳染力更強，而且病毒可對目前的防疫措施作反應，令戴口罩、洗手等方法漸漸失效。

據《華盛頓郵報》報導，美國一個研究團隊於23日公佈了一篇就新冠病毒5000多個基因序列所做的研究顯示，病毒正不斷累積變異，其中一項突變可令傳染力越來越強。不過，研究並未發現這些突變會令病毒變得更致命。

對於研究結果，美國國家過敏和傳染病研究所的病毒學家David Morens表示，病毒傳染力更強，而且病毒可能透過一直變異，而對人類的防疫措施作反應，例如戴口罩、社交距離等。

戴口罩、洗手這些行動對病毒傳播都是種障礙，但隨著病毒變得愈來愈具傳染力，在統計學上，病毒可繞過這些障礙。

而這種情況或對疫苗研究有影響，當人類透過感染病毒或接種疫苗獲得免疫力，病毒會有進化壓力（selective pressure），從而避開人類的免疫反應。

當人類的群體免疫力水平足夠高時，新冠病毒會找到另一個方法避開免疫力。如果發生這種情況，就會與現時的流感相約。我們需追逐病毒，如有變異，就要修補疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣