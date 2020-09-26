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【對抗濕疹】鄭秀文以中藥加運動力抗濕疹多年　Sammi推介草本護膚油獲袁詠儀讚好

娛樂 12:02 2020/09/26

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天后鄭秀文亦有受濕疹困擾。

天后鄭秀文（Sammi）曾自言是「濕疹常客」，每當天氣轉濕疹更會復發。而日前鄭秀文於個人IG推薦一款美國品牌的草本護膚品，表示試用完後有療效，連影后袁詠儀早前也於社交平台推介過，難怪Sammi一出post，靚靚也留言應好用。

其實事因鄭秀文是經商台DJ麻利推介使用護膚品COW FART JUICE，她寫道：「有濕疹的朋友，不妨試試這個。我患了濕疹十多年，塗了這個在患處幾天，感覺不錯。」

不過，Sammi同時也提醒濕疹患者，使用前應先咨詢皮膚醫生，看看是否適合使用。

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鄭秀文於IG推介抗濕疹的護膚品。（取自instagram）

袁詠儀讚好用

Sammi貼文一出，網民的反應十分熱烈，不少人留言向Sammi查詢這護膚品如何購買，當中包括包括女星卓韻芝，而麻利即大讚此抗菌油，她回應留言稱：「自己上網Google下就會搵到 Cow Fart Juice。」

另外袁詠儀也留言說此產品好用，她寫道：「原來呢支好嘢，我乜都搽佢。」其實之前袁詠儀早前開始玩小紅書後，也向大眾推薦此產品。

其實天后Sammi飽受濕疹困擾多年，她曾於節目上透露受濕疹影響，不時會痕獵到坐立不安。

惟多年來她積極抗病，以中醫調理，加上勤做運動及改善飲食習慣，令濕疹得以改善，故近年Sammi經常去做gym，加強抵抗力對抗濕疹有幫助。

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鄭秀文靠運動加強抵抗力。（取自instagram）

自言是「濕疹常客」的sammi曾於Instagram貼出煲中藥的片段，她更寫道：「藥湯，對抗濕疹」。

除鄭秀文外，不少女星也面對濕疹問題，包括前港姐冠軍馮盈盈及麥明詩也面對濕疹問題，馮盈盈曾透露最嚴重的一次，是參選華姐時壓力很大，出現輕微濕疹徵狀，臉上長滿粒粒。至於麥明詩她自小患有遺傳性濕疹，疹狀主要集中在手指及手肘，曾經抓到傷口流血出水，

撰文 : TOPick柴犬出動

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