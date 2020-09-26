【電話騙案】27歲男子交銀行密碼失713萬　警方指女騙徒稱是受害人被要脅犯案

▲ 警方呼籲市民循社交媒體接觸更多警方的防騙資訊。（資料圖片）

警方指，接到一宗串謀詐騙案件報案，一名由內地來港工作的27歲男子，被自稱為內地執法人員的騙徒騙取713萬元，事件涉及另一名內地女受害者，相信與一個犯罪集團有關，正追查數名內地人士。

油尖警區刑事調查隊第三隊莊德謙督察表示，警方在9月中接獲一名男子報案，稱8月中旬受到假冒自稱為內地執法人員的電話，聲稱他與一宗內地的洗黑錢案有關，為證明清白，他必須提供個人資料包括地址、身分證號碼、銀行戶口號碼及網上理財的登入密碼。

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男子信以為真而交出資料，其後有一名內地女子到他位於佐敦的住址，出示一張偽造的公安拘捕令，進一步減低身分懷疑。到9月中時候，受害人發現戶口內713萬元被人以網上理財轉帳走，於是報案。

▲ 油尖警區刑事調查隊第三隊莊德謙督察表示，騙徒使用較少見手法，會威脅其他受害人合作捉拿所謂「疑犯」，如案件中受害女子到受害男子住所出示偽造公安拘捕令。（警方fb直播截圖）

莊德謙指，警方調查後發現騙徒使用較為少見手法，除以電話打給受害人，亦打給其他人士，以同樣欺騙手法，令人相信自己捲入內地的刑事案件，並要求配合騙徒指示，去捉拿所謂「疑犯」以證明自己清白。

而案件中前往受害人住址出示偽造的公安拘捕令的女子，則為案件的另一名受害者，她在8月中旬收到類似的騙徒電話，被威脅要到男受害人住址交出偽造的公安拘捕令。

莊德謙稱，警方初步發現案件有兩名受害人，包括上述27歲內地男子，及上述的20歲內地女子，惟她無被騙金錢。警方已鎖定數十個銀行戶口，堵截到部分騙款；暫時未有人被捕，幾名在逃人士操普通話，初步相信為內地人，但未能確定身份。

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警方指，留意到涉及假冒內地執法人員的案件有上升趨勢，呼籲市民透過社交媒體接觸防騙資訊。

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記者：徐紹軒