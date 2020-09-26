【醫療事故】剖腹產驚見女兒臉被刀割傷破相 醫生辯稱：女嬰不應該亂動

▲ 剖腹產驚見女兒臉被刀割傷破相 ，醫生辯稱，女嬰不應該亂動。

懷胎10個月，最期待見到新生兒。惟俄羅斯一名19歲新手媽媽選擇剖腹產後，卻驚見初生女兒臉上有一道長約3厘米傷口，原來是醫生不慎割傷，但卻辯稱因女嬰亂動所致。

綜合外媒報道，俄羅斯19歲準媽媽Darya Kadochnikova，原打算到當地一間公立醫院進行自然分娩，惟生產前醫生告知胎位不正，故建議剖腹生產。

剖腹產時，醫生為Darya進行全身麻醉，但她在生產過過程中仍能感覺到一切，醫生遂為她注射靜脈麻醉藥，她原以為一切都會順利，並期待新生命誕生。「我只希望女兒可平安出生就好」。

豈料當她麻醉消退醒來，赫然發現女兒的臉上有一道約3厘米的傷口，傷疤周圍的皮膚更呈青綠色。

Darya向醫生追問原因，對方始透露在進行剖腹手術期間，意外割傷女嬰臉部，導致其右眼下方留下一道疤痕。

因為嬰兒在剖腹過程中，突然扭動，所以導致手術刀劃過女嬰的臉，女嬰不應該亂郁動。

Darya認為不能原諒涉事醫生的疏失，她在受訪時稱：

女兒臉上的傷口非常深，範圍亦很大，很大機會留下疤痕。等女兒長大後，再另做手術。

她續指，事後已向專業人士諮詢意見，對方向她指意外屬醫療事故，可向醫院追究責任，她已向涉事醫院作出投訴，惟院方一直未有回應。

責任編輯：王明芳