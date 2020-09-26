【新冠肺炎】新增一宗輸入個案從巴林返港　相隔11日再現本地「零確診」

▲ 本港今日新增一宗輸入確診個案。

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布一宗確診個案，48歲男人從巴林抵港，入住赤鱲角香港天際萬豪酒店，連續5天沒有不明源頭個案，也是相隔11日後本地再現「零確診」個案。本港個案累計5,060宗（包括5,059宗確診個案和一宗疑似個案）。

對上一次錄得本地「零確診」個案是在9月15日，當日新增4宗確診個案，全屬輸入個案，包括一名32歲男子由日本返港，當日是第三波疫情以來首次本地感染「零確診」。

昨日（25日）新增兩宗本地感染個案，均與早前個案相關，有專家認為連日沒有源頭不明個案屬好現象，顯示本地病毒傳播鏈有機會已切斷，但預計仍要幾星期才可望確診個案歸零，詳情即看:【下一頁】

感染新冠肺炎後部分患者可以全無病徵，惟部分卻可致病情嚴重甚或死亡。港大醫學院有份參與的兩份國際研究發現，個別患者及男性感染後情況較嚴重，或與體內干擾素未可發揮第一道免疫防綫有關，有1成嚴重病人感染後自身抗體攻擊體內干擾素，亦有部分揭患上與干擾素相關的先天免疫病，研究結果有助制定針對治療方案，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋