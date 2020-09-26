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【酒店優惠】$3,100起住半島豪華客房　包早午晚餐、享用健身中心及游泳池

精明消費 12:48 2020/09/26

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

半島酒店推$3,100起住豪華客房優惠。

香港半島酒店推出限時住宿體驗優惠，$3100起可入住豪華客房，並包雙人早餐、午餐/下午茶、米芝蓮食府晚餐及健身中心及游泳池設施，十分優惠！

香港半島酒店的「秋日星宿禮遇」優惠，可以$3100（另收加一服務費）入住一晚豪華客房（二人入住）、雙人早餐、大堂茶座雙人3道菜午餐或雙人經典下午茶、米芝蓮星級食府嘉麟樓雙人六道菜晚餐，入住期間亦可免費享用健身中心及游泳池設施。

優惠可入住一晚豪華客房。（官網圖片）

可免費享用游泳池設施。（官網圖片）

預訂期限：即日起至2020年9月30日

入住期限：2020年11月1日至30日

有興趣的人士可前往香港半島酒店官網預訂，或致電半島酒店環球客戶服務中心，以以優惠碼【PHKTATC2】進行查詢或預訂。

同場加映：度假風CP值超高Staycation　數碼港艾美酒店親子充電之旅，點擊看圖：

    點擊圖片放大
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另外，馬哥孛羅香港酒店由9月28日至10月31日亦推出預訂「食住歎住宿優惠」，可於2020年11月30日或以前入住。房價每晚港幣1,288元起（另設加一服務費），可享每晚價值港幣1,300元的餐飲回贈於住宿期間使用，於酒店的餐廳或在客房裡享用送餐服務。詳請即睇：【下一頁】

責任編輯：陳珈希

酒店 住宿 米芝蓮

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