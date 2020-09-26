【新冠肺炎】徐英偉訪體育學院 稱全力支持香港運動員

▲ 民政事務局局長徐英偉今日（26日）參觀體育學院。（資料圖片）

民政事務局局長徐英偉今日（26日）上午到訪香港體育學院，視察體院在本月18日結束封院訓練後的運作情況，並參觀體院多項設施，包括綜合體育館、體能訓練中心、運動科技中心及住宿設施等，以了解體院在採取防疫措施下的訓練安排。

體院曾因應疫情自7月29日起實施封院訓練，並於9月18日起逐步重新開放，讓「A級」精英體育項目的全職運動員返回體院重拾訓練。

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徐英偉表示，東京奧運會和殘奧會以至不少世界錦標賽均因疫情延期，精英運動員既要適應新的賽程時間及安排，亦要加倍努力訓練以保持最佳狀態，可想而知面對的挑戰和壓力極大，政府會全力支持香港運動員，以及為體院提供更多支援。



體院現時有約1,300名運動員，政府今年透過「精英運動員發展基金」向體院提供超過7億元的資助，早前立法會財委會批准向「香港運動員基金」注資2.5億元，落實基金下對運動員體學雙軌發展及退役的優化支援措施，包括增加獎學金及退役現金獎勵，首批共35名運動員受惠。



徐英偉亦參觀了體院內未來新設施大樓的選址，新大樓將提供世界級訓練場地，以及多個運動科學與運動醫學相關設施，體院即將開展前期工程，預計於2025年落成。

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責任編輯：徐紹軒