【C9特工】完美演繹痴情老公喊戲贏口碑　視帝馬國明盡現層次級演技【有片】

▲ 馬國明於《C9 特工》盡現視帝級演技。

無綫近日正播映劇集《C9特工》，這套劇集雖然以高海寧飾演的女特工為主線，實際上《C9特工》為一套小品溫情劇，正如男主角馬國明所言劇集是「笑中有淚」，而本周五播映第第五集，講述馬明飾演的暖男老公「阿勁」面對太太cute媽（高海寧飾）因遇溺而生死未卜，他傷心欲絕的幾幕戲令人動容外，亦展現視帝級的演技。

昨晚播映的第五集《C9特工》，提及Cute姨（高海寧飾）為了專心當女特工，既然來一招扮遇溺身亡，

她跟一家人包括老公及繼子往沙灘游水，身為女飛魚的她既然遇溺，雖然救援人員遍尋不果，不過老公阿勁（馬國明飾）卻不心息，跟家人在海邊不停呼喚cute媽名字，之後馬明更想衝出海搵老婆，幸得朱敏瀚飾演的胞弟抓著他。

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▲ 馬國明演的「阿勁」不停呼喚老婆名字。

▲ 馬國明七情上面呀。

到了晚上，馬明飾演的阿勁於海灘等待著老婆Cute姨返來，只見他邊哭着邊說：「我現在等緊你回來，我不放棄，你也不要放棄，你是神奇女俠來的，一定無事，」，其後他更求神保佑太太回來，他說著：「佛祖保佑，瑪祖保佑，海龍王你神同大，不要攞走我Cute媽。」這一幕令人看得心酸。

▲ 連喊戲也有層次。

▲ 求神保佑太太返來。

而通宵守候著的阿勁，最後更拼命地游往浮台繼續守待，只見馬明悲動表情盡現，完全演繹到痴情老公這角色。

▲ 馬國明完美演繹痴情老公。

最後高海寧飾演的cute媽不忍心，回來找老公阿勁，夫婦相擁痛哭一幕頗感人，馬明演的阿勁更情深說：「cute媽不要再離開我，不可以失去你。」相信馬國明這一幕富層次的喊戲，可以為劇集挽回不少口碑。

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▲ 兩口子最終大團園。

入行22年的馬國明可說默默耕耘多年，透過演繹不同角色磨練演技，今年初馬明終於憑《白色強人》首次奪得萬千星輝最佳男主角獎，打破多年來陪跑的宿命成為視帝。