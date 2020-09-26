【寄生蟲】男子腹痛多日大便時扯出5米寄生蟲　醫生：疑與食一種沙律有關

▲ 男子腹痛多日大便時扯出5米寄生蟲。

泰國一名34歲男子腹痛多日後去廁所，如廁時竟排出黃色寄生蟲，而且寄生蟲還卡在屁股裏，需要用手扯出，結果男子扯出5米長的寄生蟲。醫生診斷，該與男子愛食辣生牛肉沙律有關。

據《每日星報》報道，泰國男子Duangchan Dachyoddee腹痛多日，21日於家中去廁所時，發現馬桶內有一條緩緩蠕動、黃色又細長的蟲。他震驚得跳了起來，而且在屁股裏繼續扯出黃色的蟲。

它很像外星人。我完全不感相信它有這麼長，我一直扯，好像沒有盡頭一樣。

當扯出整條蟲後，他量了一量，發現寄生蟲長達5米。

這很嘔心，尤其知道它在我體內生存了這麼久。

經醫生診斷，相信是因為男子進食生肉所致，並指該寄生蟲為俗稱「牛肉絛蟲」（beef tapeworm）的無鉤絛蟲。原來，男子日常最愛吃辣生牛肉沙律。

寄生蟲蟲卵藏在生肉中被吃下肚後，並在腸道中孵化。醫生表示，腸道內可能存在更多絛蟲，需要開藥治療。

據本港衛生防護中心資料，縧蟲體形扁平，可長至6米以上，身體有節，呈白色或淺黃色。縧蟲寄生在人體的小腸內，蟲卵經糞便排出體外。

如蟲卵被豬或牛吃下，會在其體內生長為縧蟲囊，附在豬、牛體內。此外，有些縧蟲的幼蟲可以存在於淡水魚和海水魚。人若進食了未經煮熟的受污染豬肉、牛肉或魚，便可能受感染。

病徵

寄生蟲感染的症狀取決於所感染的寄生蟲種類。如感染小量的寄生蟲，可能會全無症狀。至於有症狀的患者，可能出現的情況如下︰

腹部不適及膨脹、嘔吐、腹瀉

體重減輕

肛門痕癢

如感染縧蟲，可在糞便中排出縧蟲節段

如患者體內有大量寄生蟲，可導致較嚴重的併發症，例如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎

更多寄生蟲相關報道：

【寄生蟲】男生長期手腳麻痺頭暈嘔吐 醫生取出12cm寄生蟲：在腦部住了17年【附4大高危食物】

【寄生蟲】女子食三文魚刺身後腹痛難忍 醫生檢查發現2條寄生蟲從膽汁流出

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣