竹篙灣用地不可作房屋用途　政府稱有需要會與迪士尼商討放寬發展限制

▲ 政府指，按分區規劃大綱，竹篙灣毗鄰香港迪士尼樂園的土地不可作房屋用途。

政府日前宣布竹篙灣毗鄰香港迪士尼樂園的土地認購權有效期屆滿，不會延長該認購權的有效期，有意見認為政府應將土地改為興建過渡性房屋或公營房屋。商務及經濟發展局今日（26日）回覆傳媒查詢時指，該土地被規定不可用作房屋用途，如有需要，政府會與華特迪士尼公司探討放寬發展限制的可能性。

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商經局指，儘管已決定不會延長迪士尼對有關用地的認購權，但該幅土地的未來發展仍要符合分區計劃大綱圖，以及與迪士尼之間簽訂的《限制性契約》的土地用途要求。根據《大嶼山東北部分區計劃大綱圖》，有關用地是規劃作未來旅遊發展之用，按《限制性契約》，土地只可用作相關商業、休憩、體育及文化等用途，但不可用作房屋用途，同時分區計劃大綱圖和《限制性契約》都有就建築物高度作出限制。

商經局續稱，政府就有關用地用作對社會有裨益的用途持開放態度，如有需要，政府會與華特迪士尼公司探討放寬《限制性契約》發展限制的可能性。

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局方又指，考慮到現時全球旅遊業不景氣，政府現階段沒有計劃把有關用地作旅遊相關發展；目前土地會用作臨時檢疫設施。

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責任編輯：徐紹軒