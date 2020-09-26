【BB來了】林峯貼一家三口照公佈已當爸　張馨月：你讓我的人生有了新的意義

▲ 林峯貼一家三口照公佈已當爸。

恭喜！林峯已榮升爸爸，其太太張馨月已誕下小寶貝，今天下午林峯於微博上分享自己經當爸的消息！

林峯在微博分享三張照片，除了夫婦握著BB小手的照片，更有兩張張馨月的美美孕照，其中一張林峯扮成孫悟空，而張馨月化身為豬八戒，十分有趣。

他更分享當爸的感受，林峯寫道：「第一次抱起你，感受你的溫度和喘息，人生第一次體會到骨血生命的延續。可愛的寶貝，你讓我的拼搏有了新的動力。親愛的老婆，感謝你經受的所有辛苦和不易，我不善言辭，但你的好我全都刻在心裡。 這份美滿與幸福，我會用生命去守護和珍惜。」

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另外峯嫂張韾月亦寫道：「第一眼看到你，親吻你的額頭把你擁進懷裡，懷胎十月的辛苦和生產的劇痛變得不值一提。親愛的寶貝，你讓我的人生有了新的意義。美好的生活因你的到來更加溫馨甜蜜，你和爸爸都是掛在我心尖上的惦記。有你們的陪伴，媽媽此生足矣。」

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39歲林峯於去年除夕宣布與內地女模張馨月結婚，婚後不久便傳出張馨月懷孕的消息，惟林峯和張馨月均未有回應。近日有報導指張馨月已懷孕約7個月，並在林峯的安排下，入住深圳一間月子中心的總統套房，該月子中心的總統套房月費逾36萬元人民幣（約40萬港元）。

林峯與張馨月於去年除夕宣布結婚，其後便傳出張馨月懷孕的消息，不過二人一直未有回應雙喜臨門一事。