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21歲年輕媽媽疑不堪爭撫養權壓力 偕22新男友油塘燒炭亡

社會 15:36 2020/09/26

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

油塘油麗邨秀麗樓今早（26日）有一對年輕情侶燒炭自殺，消息指女方近日受與前夫爭撫養權等困擾，遂相約新男友一同尋死。（資料圖片）

油塘油麗邨秀麗樓今早（26日）有人燒炭自殺，消防破門後發現一對年輕男女倒斃床上，旁邊有兩盤燒過的炭。

警方在早上9時半接獲一名姓趙的母親報案，指女兒自周三（23日）起失去聯絡，擔心自殺。消防上門破門後發現一對年輕男女倒卧床上，當場證實死亡，旁邊則有兩盤燒過的炭，兩人死因有待驗屍後確定。

警方調查後在現場檢獲遺書，女死者姓溫，21歲，近日因家庭和金錢問題不開心，而男死者姓陳，22歲，為女死者男友，近日亦因生活問題不開心。

據了解，女死者早前離婚，與前夫分開後正爭奪兒子撫養權和公屋單位居住權，警方不排除女死者因情緒問題，與新男友相約一同尋死。

當區區議員王偉麟透露，曾收到該對情侶求助，當時兩人神情正常，未見非常負面情緒，對兩人自殺感到愕然。他們相約在周三（23日）晚上進行法律諮詢，惟對方當晚失約和失去聯絡，不料發生慘劇。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/  中文(廣東話、普通話)、英文

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記者：徐紹軒

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