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上水寶石湖邨住戶投訴單位座廁驚現活蟲　住戶：清潔劑洗掉後翌日再現

社會 16:49 2020/09/26

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有住戶曾向管理公司及房署投訴，並嘗試清洗及更換馬桶，但活蟲仍出現。

上水寶石湖邨有住戶投訴於單位座廁發現活蟲，有紫晶樓住户指，去年12月起發現座廁蟲患，指每朝都會發現深啡色蟲卵及線狀蟲，最長有3厘米，即使每晚用清潔劑及花灑沖洗，翌日都會再出現，情況持續，到今年5至6月最嚴重，形容情況困擾，有時小朋友都不敢去廁所。

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協助住戶的當區區議員林卓廷指，寶石湖邨是新入伙公屋，早前有住戶表示在沖廁後，馬桶底部出現一堆活生生的幼蟲，即使多次沖水及倒清潔劑入馬桶內，活蟲仍然出現，十分噁心。

他指出有住戶曾向管理公司及房署投訴，並嘗試清洗及更換馬桶，唯情況依舊，至今仍未找出活蟲來源，他強調嚴肅敦促管理公司及房署，盡找出活蟲源頭，徹底解決蟲患，以免引起衞生及疾病傳染問題。

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林卓廷稱至今收到12個住戶投訴，分佈兩座大廈，相信不是個別樓層問題。他不滿房屋署回覆指在抽取水樣本化驗後未有發現，指同樣是新落成的沙田水泉澳邨，早前亦曾經出現蟲患，認為房屋署責無旁貸。

住戶提供有關座廁的恐怖情況：

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記者：徐紹軒

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