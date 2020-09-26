【偏頭痛】受偏頭痛困擾又不想食止痛藥　蔣家旻拍劇偶遇發哥神奇「康復」【附中醫解說】

▲ 蔣家旻受偏頭痛困擾。

香港人生活壓力大，偏頭痛實在難免。藝人蔣家旻昨日Facebook分享自己的頭痛經歷，指自己拍攝外景後就偏頭痛，但又不想食藥止痛，心情一直很差。豈料拍劇期間突然遇上發哥周潤發，偏頭痛馬上消失，整個人充滿精神，笑言：「發哥可唔可以返嚟幫我醫頭痛」。

蔣家旻表示，由於自前日拍攝外景就一直頭痛到昨天，自己又不想食藥止痛，唯有忍著痛工作。加上臉上敏感，昨日的心情極差，連「妝都唔想化」。結果，就在拍攝期間幸運地遇上發哥周潤發，偏頭痛隨之消失：

唔洗行山都見到發哥！！！！！發哥呀！！！！！今次仲唔到我集郵！？成個人呆咗、興奮、心跳加速、成身熱咗、紅都面晒！就係咁，頭痛短時間停咗。成個人突然醒咗，今日既通告係值得架！！！！感恩感恩，多謝發哥！！

中醫教分頭痛與偏頭痛

註冊中醫古鎧綸曾在TOPick撰文指出偏頭痛的特徵，包括：

偏向一側的頭部疼痛

發作性的偏側搏動性頭痛（感覺像一下一下的脈搏跳動）

頭痛多在前額、顳頂、眼眶，可擴散至整個頭部

可伴噁心嘔吐

畏光畏聲

怠倦

有少於1/5的人會有偏頭痛先兆，例如：

視覺障礙（如閃光、閃爍的鋸齒形線條、暗點、黑矇、偏盲等）

手麻

語言障礙

另外，先兆往往在頭痛出現前一小時內發生，先兆消失後隨之而來就是劇烈的頭痛，多數痛在單側，也可以是雙側或左右交替。

分辦頭痛及偏頭痛

▲ 註冊中醫古鎧綸教分辦頭痛及偏頭痛。

輕、中型偏頭痛可純靠中醫治療

他表示，假如出現一般輕、中型的偏頭痛，可透過純中醫治療。頭痛按不同部位可加引經藥，兩側為主者用柴胡，前額用白芷，後項用羌活，陽明白芷，少陽柴胡，頭頂痛用吳茱萸，伴有痰飲的頭痛用蒼術，寒氣較甚則用上細辛，治療藥物靈活多變。

▲ 偏頭痛可分4個等級。

西醫講解治療偏頭痛：【偏頭痛】本港約百萬人受偏頭痛困擾 偏頭痛發作可致嘔吐疼痛72小時【附自我測試】

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責任編輯：羅嘉欣