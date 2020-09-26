【生命鬥士】太太病情惡化需接受新治療法　林子博公開籌醫療費：希望得到大家支持

藝人林子博的太太董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，這一年林子博為患病太太四出奔波，而今日子博於家庭的facebook專頁透露，由於太太病情惡化，需要接受一項新的治癒方法，由於他沒法應付昂貴的醫療費用，故於網上公開為愛妻籌集醫藥費。

林子博今日（26日）於家庭facebook專頁「我們這一家」貼出一家四口的照片，內容大意是透露患病太太身體急劇惡化，需要昂貴醫療費用。

【抗癌鬥士】太太Shirley完成手術外出散步 暖男丈夫林子博不離不棄照顧患癌妻

▲ 林子博一家四口。

當中他寫道：

自去年確診患上罕見癌症（平滑肌肉瘤），我太太Shirley在過去這一年，一直透過化療及鏢靶治療對抗病魔！

然而，自今年八月起，她的身體情況出現急劇惡化，體內腫瘤不斷脹大，而癌細胞更四處擴散，現在除了行動只能靠輪椅外，近日更連進食都出現嚴重困難，的確，這令我和Shirley都感到非常徬徨和擔心！

Shirley有一個希望，希望能嘗試較新的「免疫細胞治療」。

由於香港的公營醫療機構沒有涵蓋這種治療，而這種治療的費用亦相當高昂，坦白說，以我現在的經濟狀況，根本沒辦法為Shirley付擔這費用，

但既然這是太太的意願，她也明言不想放棄，更捨不得孩子......所以，我們夫妻二人商量過後，在任何方法都想嘗試的情況下，我們希望得到大家的支持！

如果大家願意給予我們機會和支持，懇請大家把捐款存入以下户口。