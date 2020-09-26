【全民造星III】顧定軒參加《造星3》再出發　Zeno苦練唱跳盼做歌影視三棲藝人

▲ 演員顧定軒參加ViuTV節目《全民造星III》，爭取更多曝光機會。

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》來到第三季，參賽者變為一眾已出道的歌手演員，重新爭取機會再出發。入行8年，主力做演員的顧定軒，近日在熱播電影《麥路人》中擔綱主演，又因劇集《那些我愛過的人》中獲觀眾關注。在事業正上揚之際，顧定軒未有怠慢，選擇參加《全民造星III》，努力爭取更多元化的機會。

▲ 顧定軒出戰ViuTV節目《全民造星III》。（黃建輝 攝）

顧定軒（Zeno）接受TOPick訪問分享參加《全民造星III》的契機：「早前拍劇集《男排女將》認識了MIRROR眾人，他們告訴我將會有此節目，而賽制又改為已出道的藝人都可參加，知道後身邊有很多朋友都很支持我，令我很認真思考。那時想起去年金像獎開幕表演時，站在舞台上的悸動，便更確定除演戲外，我仍很想去嘗試唱歌及跳舞，故決定參加。」

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Zeno現年26歲，中學時已參與模特兒工作，畢業後開始拍攝短片及微電影，曾出演電影《翠絲》與《藍天白雲》等，演過弒親的少年犯及跨性別人士。今年，他在電視劇《那些我愛過的人》首次亮相TVB，又夥拍影帝郭富城及影后楊千嬅出演電影《麥路人》，成績亮眼。

▲ 顧定軒在IG貼出相寫上「啟程」。（Instagram圖片）

入行8年，時間不長也不短，要下決心再出發實非易事，但對熱愛探索新世界的Zeno而言卻樂在其中：「演戲是我的開始，我不會忘記，但它也需要我有不同的人生歷練，所以在這刻我想外出探索，無論最後結果成或敗，我在這裏學到的都是經驗，會對事業有更大幫助。」

他亦謂參賽過程辛苦，每天只睡3至4小時：「當初入試鏡房那刻就告訴自己要放下，把自己歸零，我唱歌跳舞不夠其他參賽者強我便去學。有時花十多小時排完一隻舞，我便留下跳多兩三小時才走，第二天早上再早起2小時去跳才與大家排練，雖然辛苦但每日睡少點便可以，因為我希望做到更全面的人，想觀眾看到一個不同的我。」

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《全民造星III》節目賽制殘酷，既要面對艱苦高壓的訓練，又要接受導師嚴厲批評，Zeno表示聽過最深刻的說話是「我見唔到你，你好落力但我都係見唔到你。」

不過，它並未有令Zeno氣餒，反而很歡迎善意的批評：「有時遇上批評，我會忟自己多點，覺得為何會做得不好，但意見真的很重要，只要是令我改善的意見都很歡迎，我會看多點練習多點，不會難過，因為專注令自己進步更重要。」

▲ 顧定軒為拍節目苦練唱歌跳舞。（黃建輝 攝）

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Zeno熱愛演藝工作，夢想亦是讓他堅持走過所有難關的動力：「因為我真的喜歡，難得找到喜歡的事當然不會放棄，即使這一刻有挫折不順利，但都只是一時的事，而且努力了很久更加不能放棄，因為我也很期待在這裏的蛻變！」

記者：陳家瑩