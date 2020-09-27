【林美戀】裕美買800萬樓上車展實力 林作盼母親對女友改觀：不要睇表面

▲ 林作跟裕美常高調放閃。

林作自跟裕美高調宣布拍拖，即成話題人物，二人並經常放閃並有出位言論，相當受注目。不過林作媽媽卻對兒子女友似感不滿，更公開指從未見過裕美，跟兒子女友關係陷冰點。昨日林作在社交平台指

林作跟媽媽日前拍攝節目《擺陣》，明言言媽媽與女友裕美關係處於冰點，林媽媽更希望蘇民峰師傅幫忙「沖走桃花」，又表示與林作的每一位前度都合得來，不介意他與麥明詩愛火重燃。

▲ 林作展示裕美買樓簽約照。（取自Facebook）

【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明 林母暗示希望麥明詩做新袍

林作似對媽媽言論感不快，昨晚在社交平台表示裕美為顯實力，故昨日一早去買樓。

林作寫道：「兩日前見到我媽媽對住傳媒講出令我不堪至極的侮辱佢嘅說話後，此女子今朝一鼓作氣，8點起身，衝咗去證明自己嘅實力 - 買樓。」

林作讚女友過去半年開始網購事業，當他轉行保險，正有能力買車，裕美就去買樓，32歲成為業主。

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他道：「香港有極多靚女，只懂得依附在更有米，年紀打個doub嘅成功男士（最好富二代，因為更識hea）身上。但佢，完全靠自己，話俾人知，靚女唔等於係被包養嘅雞。

又指：「實在係值得人尊重。咩學歷、家庭背景、職業有幾尊貴，都係膚淺嘢。為人嘅本質，我敢問一句：媽媽，其實你接觸過佢未？僅僅睇出面人話佢係咩就係咩，咁真係枉我咁辛苦喺牛津讀哲學學習批判性思維。」

他有希望裕美能成為願你成為香港美少女榜樣，養活自己，而最後重點是「PS 首期幾十萬，一炮過搞掂！」

▲ 林作媽媽早前拍攝節目，明言要為子沖走桃花。

關係陷冰點

裕美向傳媒表示，昨日購入是日出康城一個新樓盤的兩房單位，實用面積約400多呎，樓價約800萬，她稱首期儲了半年，並指林作沒有幫自己。對於跟林作媽媽關係，裕美坦言有多少不開心，並指跟林母見面打招呼，對方都無視自己，故沒有正式相處過。

對於媽媽未能接受裕美，林作早前也笑言：「相信要等到南北韓危機化解的一天，她當裕美透明，或者中秋舉行飯局緩和一下氣氛。」