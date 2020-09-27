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【竹內結子逝世】去年結束愛情長跑再婚　今年初再為人母次子僅8個月大

娛樂 10:49 2020/09/27

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

竹內結子的次子僅8個月大。

日本女星竹內結子今早（9月27日）被發現在家中猝逝，終年40歲，初步初步推斷是自殺，日本警方正在進一步展開調查。

竹內結子去年2月再婚嫁35歲男星中林大樹，並在今年1月再為人母，為丈夫中林大樹誕下男嬰，次子今年才8個月大。

她在本月1日出席札幌一番即食麵代言活動，也是她最後一次公開露面，同日她還在個人IG發文：「各位，是否正元氣的過暑假？面對即將來臨的新學期，剪了新劉海！」字裡行間充滿朝氣，這卻也成為她最後一篇公開發文。

日本女星竹內結子逝世　據報道疑自殺終年40歲

（取自竹內結子IG）

竹內結子今年再為人母

竹內結子生於1980年4月1日，1996年出道。在2004年主演《藉著雨點說愛你》，與同片中村獅童戲假情真，二人在2005年6月結婚，同年11月誕下男嬰。可是，他們在2008年離婚，兒子一直與竹內結子生活。

竹內結子在2009年與男星中林大樹因合拍電影《白色榮光2：染血將軍的凱旋》相戀，拍拖約10年終於在兒子力撐下在去年再婚，並在今年1月31日為中林大樹誕下兒子，第二度當人母。

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月初出席公開場合

再為人母的竹內結子曾表示：「能夠組織新的家庭，真的感到非常高興。」當時她並稱會視乎身體狀況再定復出。但據日本媒體指，她因育兒感受壓力，似有產後抑鬱跡象。

在7月時，竹內結子與丈夫被日本媒體拍到推住BB車逛街。

在本月1日，竹內結子產後逾半年首次出席公開場合，當時她表現出笑容滿面，可是想不到這次也是她的最後一次公開露面。

撰文 : TOPick柴犬出動

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