張建宗指修改《警察通例》無損新聞自由　對採訪工作毫無影響

▲ 張建宗表示，警方修訂對新聞工作者的依法採訪工作毫無影響。（資料圖片）

警方日前修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，政務司司長張建宗表示，修訂對新聞工作者的依法採訪工作毫無影響。

張建宗今日（27日）發表網誌指，修改《警察通例》的目的是讓警隊前線人員更容易清楚識別進行正常採訪的記者，避免一些假借新聞採訪為理由的人，魚目混珠混入人群，刻意阻礙警方的行動，增添警方執法的困難。修例可有助警方在可行情況下，讓傳媒代表進入一般不容許傳媒進入的封鎖區內，為他們安排特別位置作採訪。在修例後，記者將一如既往，可以在公眾地方自由採訪，強調修訂對新聞工作者的依法採訪工作毫無影響，警方今後亦可更有效履行維持治安、保障公共安全的責任。

他強調，《基本法》第27條明確保障香港新聞自由，特區政府一直非常重視，這不單是香港的核心價值，也是作為國際大都會的重大優勢，並重申香港奉行的新聞自由，受到《基本法》充分保障，不會改變，今次修訂無損新聞自由；又指目前 「政府新聞處新聞發布系統」，共有206個登記用戶，包括本港和國際傳媒，當中純網媒有超過30間，涵蓋面廣泛。

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責任編輯：郭詩詩